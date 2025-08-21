El que Ben Stiller no dirija la temporada 3 de 'Separación' no es malo. Es toda una oportunidad para que la excelente serie de ciencia ficción evolucione

No podemos estar, desde luego, tranquilos con el desarrollo de una de las mejores series de ciencia ficción en emisión. En un reciente perfil en Los Angeles Times, Ben Stiller ha desvelado que no dirigirá ningún episodio de la temporada 3 de 'Separación' (Severance).

«Estas cosas llevan su tiempo hacerlas», comentaba el actor al medio, «y cuanto más mayor seas, más te das cuenta de que no tienes tanto tiempo.» Y es que Stiller ha decidido apartarse de las labores de dirección de la serie de Apple TV+ para meterse de lleno en unos cuantos proyectos.

Entre ellos no solo está la nueva entrega de 'Los padres de ella', sino la dirección de una película bélica sobre un aviador derribado durante la segunda guerra mundial y cómo se involucra con la Resistencia francesa. Basada en una historia real, la idea de Stiller es ponerse a rodar la película la primavera del año que viene.

Separado, pero no mucho

Este puñado de proyectos que maneja Stiller no quiere decir, más bien al contrario, que se haya desligado de 'Separación'. El actor y director ha estado gran parte del año escribiendo y planificando la temporada 3 junto al showrunner Dan Erickson. Unos ocho meses de dedicación plena, según aclaró Stiller en X:

«Han sido 8 meses de trabajo a tiempo completo con la temporada 3 y no me voy a ningún lado. Tenemos directores increíbles y un equipo creando la serie. Me encanta dirigirlo y espero poder volver a hacerlo en algún momento. Creo que la temporada 3 va a ser la mejor hasta ahora en lo que seguimos evolucionando.»

A decir verdad, si bien es toda una gran pérdida para la serie —Stiller ha dirigido 11 de los 19 capítulos con los que cuentan hasta el momento—, el apartado visual está más que establecido y algunos de los episodios más aclamados de 'Separación' no contaron con Stiller detrás de las cámaras.

Un ejemplo fue el excelente 'Chikhai Bardo' (2x07), dirigido por Jessica Lee Gagné, mano derecha de Stiller y directora de fotografía de la serie. Episodio, por cierto, que ha ganado una nominación al Emmy a mejor dirección junto a 'Cold Harbor' dirigido, esta vez sí, por Stiller.

También puede ser una gran oportunidad para confiar más en algunos de los directores que han pasado por la serie como Aoife McArdle, Sam Donovan o Uta Briesewitz, que bien podrían aportar nuevos granos de arena al universo distópico. En este sentido creo que, a poco que les dejen jugar sin salirse del estilo visual de la serie, podemos encontrarnos con grandes oportunidades para hacer evolucionar la serie.

Una evolución que podría venir también de la mano de lo argumental. Si bien no hay detalles sobre lo que nos encontraremos, está claro que los pasillos de Lumon se han quedado ya algo pequeños para toda la mitología y toda la historia diseñada por Erickson y Stiller por lo que la ausencia en la dirección de este último puede ser la excusa perfecta para explorar otros terrenos.

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025