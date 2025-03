'Separación'. Todo lo que sabemos de la temporada 3 de la magnífica serie de ciencia ficción de Apple TV+

Alabado sea Kier. Nada más terminar la magnífica temporada 2 de 'Separación' (Severance), el propio jefe máximo de Apple, Tim Cook, confirmó que desde Apple TV+ estaban trabajando ya en la temporada 3 de su aclamadísima serie de ciencia ficción.

Así que, sin más delación, vamos a ver qué nos espera en una temporada que, esperamos, no tardemos tres años en ver.

La historia

Después del final de la temporada 2, el panorama para la tercera es algo incierto para los dentris. Sobre todo por la rebelión montada en la planta separada. Sin duda habrán duras consecuencias tanto para Mr. Milchick por haber dejado que esto sucediera que para los dentris... salvo que decidan hacer desde Lumon otro homenaje a los rebeldes tal como hicieron a principios de la temporada 2.

En cualquier caso, casi lo más interesante se encuentra fuera del edificio. Sin duda, una Gemma que al final se ve libre y que, junto a una Cobel que quiere ver el mundo arder y su cuñada Devon, intentará rescatar a su marido después de la, digámoslo así, traición de un dentri que no quiere volver afuera y que ha elegido a Helly.

De hecho corre por Internet la teoría de que en la temporada 3 veremos a los dentris teniendo de rehenes sus propios cuerpos. También tendremos que ver las consecuencias del proceso de reintegración de Mark (con el que lo mismo nos llevamos una sorpresa), amén de que corre la teoría de que ahora mismo Helly es Helena.

A partir de aquí tenemos barra libre de teorías y especulaciones. Por un lado, la temporada 3 deberá seguir investigando el propósito y metas reales de Lumon (ya avisaron los responsables de la serie que Cold Harbor era solo una pieza). Además, intuimos que el episodio 9 no va a ser la última vez que veamos a Irving.

El reparto

Quitando las dudas de los personajes que han sido exiliados como el Irving B. de John Turturro o la Miss Huang de Sarah Bock y la ausencia por motivos evidentes de Ólafur Darri Ólafson, es de esperar que tengamos al núcleo duro de 'Separación' regresando para esta temporada 3.

Así, damos por seguras las presencias de Adam Scott (Mark), Britt Lower (Helly), Tramell Tillman (Milchick), Zach Cherry (Dylan), Jen Tullock (Devon), Michael Chernus (Ricken), Dichen Lachman (Gemma), Christopher Walken (Burt) y Patricia Arquette (Harmony Cobel).

Por otro lado, probablemente sigamos viendo a Michael Siberry como Jame Eagan, CEO de Lumon o Merrit Wever como Gretchen, la mujer de Dylan. Más dudas hay, sobre todo tras el final del experimento, sobre la presencia de Robby Benson como el Dr. Mauer, Sandra Bernhard como la enfermera Cecily.

La producción

De momento, la temporada 3 está en fase de guion. Algo en lo que llevarían desde el pasado otoño, cuando se abrió la sala de guionistas para estos nuevos episodios. Si bien de momento no parece haber un cronograma para la entrada en producción de la temporada 3, tanto el creador de la serie Dan Erickson como su socio y director Ben Stiller han asegurado por activa y por pasiva que no tardaremos otros tres años en ver los nuevos episodios.

Esto no quiere decir, efectivamente, que no vayan a ser tan meticulosos y cuidadosos. Simplemente, esperan no tener tantos factores (las huelgas de 2023, por ejemplo) en contra y eso, junto a la experiencia ya obtenida hará que los procesos sean más ágiles. Según comenta Erickson en EW:

«De hecho, creo que la temporada 1 llevó la misma cantidad de tiempo que la teporada 2, pero la diferencia es que la gente no la esperaba en aquel entonces. Nadie sabía qué era. Dicho esto, habiéndolo hecho dos veces, hay un mayor sentido de entender procedimentalmente qué funciona y cómo optimizarlo, así que nuestra meta es no prolongar nunca el dolor de la gente por tres años. Y espero no lo tengamos que hacer más.»

En Espinof | Las series más esperadas de 2025

En Espinof | Las mejores series de 2025