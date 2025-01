La espera con 'Separación' ha valido la pena. La serie se supera en la temporada 2, demostrando ser una de las mejores producciones de ciencia ficción actuales

Me acuerdo, prácticamente como si fuera ayer, de cuándo por primera vez vi 'Separación'. No es que me convenciera absolutamente (en mi crítica podéis leer que le puse más de un pero) pero sí que me resultó una serie excelentemente realizada y con un concepto de volarte la cabeza. Tres años después llega la temporada 2 a Apple TV+ y el veredicto es que la espera ha valido totalmente la pena.

Una sensación que ya se pone desde el minuto uno, con una escena que ya nos es familiar a los que devoramos los adelantos de estos nuevos episodios: la cámara se pone a seguir por los eternos y enrevesados pasillos de la planta "separada" de Lumon a un Mark (Adam Scott) que, como descubriremos, se está reincorporando al trabajo. Su objetivo: encontrar a Ms. Casey (Dichen Lachman). No está y han tapiado su despacho.

No será el único cambio que se encuentre: su departamento de refinamiento de macrodata ha sido suplido al completo, Milchick (Tramell Tillman) es ahora el jefe, su segunda al mando es extremadamente joven (Sarah Bock) y Cobel (Patricia Arquette) no está en ninguna parte. Según le dicen, han pasado cinco meses y la pequeña rebelión de los dentris ha causado una necesidad de cambiar algo la cultura de la empresa: son la cara de la reforma de separación.

Después de un primer episodio centrado absolutamente en este regreso al trabajo de Mark y en el personaje intentando resolver el misterio de su mujer/Ms. Casey a la par que intenta reunir a la banda —Irving (John Turturro), Helly (Britt Lower) y Dylan (Zach Cherry)—, ya el segundo se encarga de rellenar los huecos... incluyendo algunos giros que no desvelaré por aquí pero que serán vitales al menos en los seis episodios que he logrado ver.

Salve, Kier

El mayor reto que tienen Dan Erickson y Ben Stiller como los responsables de la serie, el primero como guionista y el segundo como director principal es lograr dosificar bien esos misterios, mostrando algunas respuestas y sorpresas enseguida para saciar la sed del espectador más impaciente. A su vez, no es nada amiga del que no ve la serie con una libreta en la mano.

De repente aparecen cosas de la primera temporada dando por hecho de que nos acordamos de todos los detalles, como si no hubiera pasado medio lustro. Mientras tanto, expande no solo la historia, dando mucha más importancia a los personajes secundarios y las órbitas de los fueri, además de profundizar y explorar mucho más personajes como Dylan, que del cuarteto era quizás al que menos conocíamos.

También expande el mundo de Lumon y refuerza, aún más, ese sentido de que como cultura de empresa sea prácticamente una secta. Una religión donde hay que confiar en los dictámenes del Supremo Kier (hablando de religión, hay un debate interesante sobre si a un dentri y su fueri deberían ser juzgados por separado en el Juicio final).

Esto se apoya también en el buen hacer de Stiller y compañía, que coquetea con lo lynchiano (hay un episodio que podría haber sido sacado directamente de 'Twin Peaks') y gusta del tono surrealista que impregna 'Separación'. El aspecto quizás más llamativo de la serie a nivel tonal y/o estético se mantiene, por tanto, intacto.

En cuanto a historia, reconozco que no todo les funciona. Creo que si bien entiende muy bien el concepto de episodios (no todas las series de prestigio lo hacen) no todas las tramas les está funcionando por igual. También es verdad que al ser una serie de por sí densa, a veces se nota más lo que no funciona porque hay cierta sensación de arrastre.

Pero, como suele pasar, esto es casi un pequeño pero para lo que, a todas luces, es una temporada excelente. La temporada 2 de 'Separación' convencerá a los que, como yo, son más escépticos con la serie ya que ha logrado pulir los elementos que hacían que no despegase del todo. Todo un estudio de negocios y ocio, de lo empresario versus lo humano, fascinante.

