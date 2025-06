El creador de 'El juego del calamar' explica la escena final de la serie: "Necesitábamos a alguien que pudiera dominar la pantalla con 1 o 2 palabras"

La tercera y última temporada de 'El juego del calamar' ya está disponible en Netflix, por lo que seguro que muchos quieren verla lo antes posible para no comerse ningún spoiler sobre el final de la famosa serie coreana. Por desgracia, la información demasiado reveladora ya corre por Internet y hasta la propia plataforma ha publicado algo muy jugoso sobre la escena final que he querido recuperar para todos vosotros. Si no queréis spoilers, no sigáis leyendo.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

"Pensamos que sería más dramático e intrigante"

Durante los minutos finales de la serie, el Líder visita Los Angeles tras haber fracasado en su intento de romper la fe de Gi-hun en la humanidad. Una vez está a punto de irse, hay algo que llama la atención del personaje interpretado por Lee Byung-hun: en los alrededores se está jugando una partida de ddakji, lo que nos permite conocer la identidad de la reclutadora para la versión del juego del calamar en Estados Unidos: Cate Blanchett.

La aparición de la actriz ganadora de dos Óscar es toda una sorpresa y quizá tenga algo que ver con la versión americana de la serie que estaba desarrollando David Fincher. Sin embargo, eso no está para nada confirmado y lo que tenemos son simplemente unos segundos en pantalla y Hwang Dong-hyuk ha explicado en Tudum todas las claves al respecto:

Pensamos que tener a una mujer como reclutadora sería más dramático e intrigante. Y en cuanto a por qué Cate Blanchett, es simplemente la mejor, con un carisma inigualable. ¿Quién no la adora? Así que nos alegramos mucho de que apareciera. Necesitábamos a alguien que pudiera dominar la pantalla con sólo una o dos palabras, que es exactamente lo que ella hizo. Si Gong Yoo es el reclutadora coreano, pensé que encajaría perfectamente como la Reclutadora americana, aportando un final corto pero apasionante e impactante a la historia.

En la última escena de 'El juego del calamar' llegamos a ver cómo la reclutadora interpretada por Blanchett intercambia una breve mirada con el líder, dando a entender que ambos saben perfectamente quién es el otro -aunque la cara de sorpresa del líder da a entender que no sabía nada sobre la versión americana del juego-, antes de centrarse en el pobre diablo que dentro de poco pondrá en juego su vida.

Dong-hyuk no tiene más que palabras de elogio para la actriz: "Durante el rodaje, me recordó cómo es el verdadero talento. Incluso con unas pocas miradas y frases, su actuación fue fascinante. Estuvo increíble interpretando el ddakji. Creo que consiguió darle la vuelta al ddakji en su primer intento, y pudimos hacer esa toma larga enseguida".

Por desgracia, Blanchett todavía no ha comentado nada sobre su breve aparición en 'El juego del calamar' y la posibilidad de que retome el papel en la versión americana de la serie. Eso sí, sería raro que no lo hiciera, la verdad, porque además se ha comentado que la historia va a transcurrir justamente en Los Angeles...

En Espinof | Las mejores series de Netflix en 2025

En Espinof | Las mejores películas de Netflix en 2025