Muere a los 46 años James Ransone, actor de 'The Wire' o 'It 2', dejando tras de sí una carrera repleta de grandes interpretaciones

No es fácil empezar un lunes (y menos uno tan próximo a la Navidad como este) con una noticia así de horrible, pero el mundo últimamente ha decidido no darnos tregua. Hoy hemos amanecido con la muerte de James Ransone, actor de 'It, capítulo 2', 'Tangerine' o 'The Wire', que presuntamente ha acabado con su vida a los 46 años. Descanse en paz.

Hasta siempre, James

Ransone era especialmente conocido por su papel de Ziggy en la temporada 2 de 'The Wire', donde tuvo uno de los mejores arcos argumentales, con un par de escenas absolutamente deslumbrantes. Además, le reconocerás por ser el Eddie adulto en la segunda entrega de 'It' y por sus papeles en 'Generation Kill', 'Black Phone' o 'Ken Park', que fue su primer gran personaje.

La violenta muerte del actor, que fue encontrado ahorcado, ha causado condolencias y dolor en todo Hollywood. Spike Lee, que fue su director en dos ocasiones, le ha recordado en Instagram: "Descansa en paz, mi querido hermano, el señor James Ransone. Lo petamos en 'Red Hook Summer' y 'Plan oculto'". Por su parte, Sean Baker, que le tuvo a sus órdenes en 'Tangerine' y 'Starlet', simplemente ha afirmado "Te echaré profundamente de menos, amigo mío".

Es precisamente Mya Taylor, co-protagonista de 'Tangerine', la que le ha dedicado un panegírico a la altura: "DEP James Ransone. Me duele tanto. Un tío tan dulce y divertido. Me ayudó a lidiar con la fama. Podía iluminar una habitación con su sonrisa y hoyuelos. Le echaré de menos. Le quiero tanto". Por su parte, Madeleine McGraw, que hizo 'Black Phone' con él, le ha dedicado en sus Stories un par de largos párrafos que nos dan una idea de quién fue en vida.

Me cuesta poner en palabras el profundo vacío que siento desde que sé que James Ransone ha muerto. Mi corazón está absolutamente destrozado. (...) Cuando volvió para su cameo en 'Black Phone 2' era igual de humilde y agradecido que en el rodaje de la primera. Pudimos ponernos al día, reír y conectar de nuevo, y era exactamente igual: ese hombre radiante y pasional que rebosaba amor por mí, por su trabajo y su familia. James, me cambiaste. Me inspiraste de maneras que llevaré para siempre. Y prometo, con todo en mi interior, vivir con la sabiduría que compartiste conmigo. Ya te echo de menos profundamente. Descansa en paz, amigo mío. Eras único.

