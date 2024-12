Casi nadie sabe que 'Friends', 'Expediente X' y 'The Wire' forman parte del mismo universo compartido que se remonta hasta 1951

Los universos compartidos llevan años de moda gracias a la popularidad de Marvel, pero lo cierto es que estos superhéroes no inventaron absolutamente nada. De hecho, ahora mismo hay en activo un poco conocido universo televisivo con más de 70 años de historia que incluye a series tan populares como 'Friends', 'Seinfeld', 'Expediente X', 'The Wire' o 'Frasier'. Si me creéis, os invito a seguir leyendo.

Sus inicios

La serie más antigua que he encontrado que forma parte del mismo es 'Te quiero, Lucy', la mítica sitcom protagonizada por Lucille Ball que se emitió entre 1951 y 1957, pero lo que ahora nos interesa es que recuperó al personaje de Lucy Ricardo para aparecer en un episodio de 'The Danny Thomas Show' en 1959. Lo que podría haber sido una simple aparición especial fue en realidad el primer paso de un universo que ha sido creciendo sin prisa pero sin pausa.

Pasamos ahora a 1963, año en el que Carl Reiner interpretó a Alan Brady, el personaje que apareció de forma recurrente en 'El show de Dick Van Dyke', en un capítulo de 'The Danny Thomas Show' dando vida al personaje de Alan Brady. Ahí es donde se produce una conexión inesperada con una serie que no se estrenaría hasta 1992: 'Loco por ti'.

Y es que 'Loco por ti' también tuvo una aparición especial de ese mismo personaje encarnado por Reiner en un episodio estrenado en 1995 titulado directamente 'The Alan Brady Show'. El salto temporal más importante ya estaba dado, pero no os preocupéis, que a partir de ahora iremos tanto hacia delante como hacia atrás.

La primera conexión más evidente es que con 'Friends', ya que cualquier buen fan de esa serie recordará que Phoebe tenía una hermana llamada Úrsula, que era el personaje que la propia Lisa Kudrow había interpretado en 'Loco por ti'. Si tiramos de 'Friends' podemos encontrar otras series de este universo como 'Los líos de Caroline', ya que Lea Thompson apareció en un episodio de 'Friends' y Matthew Perry retomó a Chandler Bing en otro de 'Los líos de Caroline'.

Además de la obviedad de 'Joey', el fallido spin-off encabezado por Matt LeBlanc tras la finalización de 'Friends', la serie también contó con otros crossovers menos conocidos. Por ejemplo, el personaje de Ross Geller aparecía en un episodio de 'The Single Guy', una serie emitida entre 1995 y 1997, mientras que Cynthia Stevenson y Jessica Lundy retomaron a las protagonistas de 'Hope & Gloria' para un capítulo de 'Friends'. Y no, no me olvidó de la aparición de Noah Wyle y George Clooney en 'Friends', pero es que los doctores que interpretaron tenían otros nombres diferentes a sus personajes en 'Urgencias'.

Una vez agotada la vía de 'Friends', lo que sí merece la pena es recordar el vínculo entre 'Los líos de Caroline' y 'Frasier', ya que el inolvidable Niles interpretado por David Hyde Pierce también apareció en un episodio de la primera temporada de la serie encabezada por Thompson. Para complicarlo todo más, Hyde Pierce regresó en la temporada 2, pero con un personaje diferente.

Por su parte, el vínculo más claro con 'Frasier' es el de 'Cheers', ya que nació como un spin-off de aquella -antes ya se había probado suerte con 'The Tortellis', una serie de corta vida lanzada en 1987-. Por ahí podríamos tirar del hilo con crossovers más sutiles como que el Boston Mercy hospital de 'M.A.S.H' se mencionase en un episodio de 'Cheers', lo cual incluiría también dentro de este universo a 'Expediente X', pero simplemente hay que dar un pequeño rodeo para acabar de forma más natural en 'M.A.S.H.'

El episodio 11 de la temporada 4 de 'Hospital', la serie que dio a conocer a Denzel Washington, emitido a finales de 1985 se menciona que el Dr. B.J. Hunnicutt, el personaje interpretado por Mike Farrell en 'M.A.S.H.', es un viejo compañero del Dr. Craig (William Daniels) durante sus años de servicio de Corea del Norte. Ese mismo año, tres personajes de 'Hospital' se dejaron ver en un episodio de 'Cheers' visitando el bar del que todo el mundo hablaba.

Un pozo sin fondo de crossovers

Si nos paramos un momento en 'Hospital', encontramos conexiones con otras series como 'Chicago Hope', a través de un galardón muy específico que han ganado personajes de ambas, y 'Homicidio', pues Alfre Woodard retomó un personaje de 'Hospital' en un episodio de dicha serie de la temporada 6 de 'Homicidio'.

Esta última serie también nos interesa porque tuvo un crossover con 'Expediente X' en 1997 gracias a la aparición de Richard Belzer recuperando el personaje del detective John Munch. Por añadir más leña al fuego, ese mismo personaje también apareció en un capítulo de 'The Wire'. Además, 'Homicidio' también conecta con 'Ley y Orden', pues Munch apareció en varios episodios. Y gracias a 'Expediente X' también podemos sumar 'Millennium' a la lista.

La lista de series es sencillamente inabarcable e incluye títulos como, por mencionar solamente unos pocos, 'The Bob Newhart Show', 'Murphy Brown', 'Wings', 'La niñera', 'Todo el mundo quiere a Raymond', 'Colegio Degrassi', 'El show de John Larroquette', 'El rey de Queens', 'Unbreakable Kimmy Schmidt' o 'Becker'. Entrar en detalles sobre todos los vínculos nos llevaría día y seguramente no tendría fin, pero lo que sí que no me olvido es que os había prometido que 'Seinfeld' también formaba parte de este universo.

Para ver cómo encaja 'Seinfeld' aquí, simplemente hay que dar un pequeño paso atrás y volver con 'Loco por ti', ya que el personaje de Cosmo Kramer (Michael Richards) se dejó ver en un episodio de su primera temporada.

Obviamente, los lazos en este universo son mucho más débiles que en el MCU, pero tiene mucho mérito que siga en activo tantos años después y que abarque a series de todo tipo.

