'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo': Netflix cierra su sitcom con un fabuloso especial interactivo

Tras un retraso de tres meses desde su lanzamiento en Estados Unidos y países de habla inglesa, 'Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy contra el reverendo', el especial interactivo de Netflix, llega por fin a nuestras pantallas. Y lo hace cogiendo y amplificando el gran espíritu y diversión de la serie protagonizada por Ellie Kemper.

Y, la verdad, habiéndolo visto ya (dos veces, probando distintas opciones y "caminos no recorridos") lo primero que he de decir que sigo sin comprender el por qué de este retraso. En su momento Netflix alegó razones de doblaje, pero eso no les ha impedido estrenar otras series únicamente en versión original subtitulada (mismamente, la temporada 2 de 'Dead to me' se estrenó así unos días antes).

Pero bueno, el caso es que por fin hemos podido disfrutar de este especial "elige tu propia aventura" con el que Tina Fey y Robert Carlock vuelven a cerrar la serie poco más de un año después. Y lo hace poniendo la cuenta atrás para la boda de nuestra Kimmy con el príncipe inglés (12º en la línea de sucesión) Frederick (Daniel Radcliffe).

Faltan tres días para dicha boda y Kimmy encuentra un libro aventura ('El misterio del espía misterioso'). Pronto se da cuenta de que ese libro no puede ser suyo porque la fecha de la biblioteca es años después de que le encerrasen en el búnker y empezará a sospechar que ella y sus "mujeres topo" no fueron las únicas encerradas por el reverendo (Jon Hamm).

Una aventura que supera el final de la serie

Esto si logras avanzar la trama y no terminar el capítulo antes de tiempo como corresponde a un "elige tu propia aventura". Usando la misma herramienta que 'Black Mirror: Bandersnatch' (llamada Branch Manager), Fey y Carlock nos lleva por distintas alternativas y le dan al "rewind" cuando hemos alcanzado un final prematuro... o uno falso.

De hecho, es tremendamente divertido ir explorando estas alternativas y jugar con lo que crees que harían unos personajes a los que conoces desde 2015. A veces puede que nos equivoquemos, pero los chistes y los gags no defraudarán. Como tampoco lo hace el volver al punto de retorno y ver cómo cambian los diálogos y las bromas, a veces sutilmente y a veces de forma distinta.

La complicidad previamente establecida con el universo de Kimmy, con Lillian (Carol Kane), Jacqueline (Jane Krakowski) y Titus (Tituss Burgess) de perennes compañeros de viaje de la bonachona protagonista, añade una capa extra en la experiencia de usuario. Experiencia que, como ya hablamos con 'Bandersnatch', es increíblemente fluida.

Si sois fans de 'Unbreakable Kimmy Schmidt', esta nueva entrega final no decepciona. Ese humor absurdo y referencial se une a robots, mochilas parlantes, Josh Groban y el fin del Time's Up, haciendo un final, a mi juicio, algo más memorable que el que vimos el año pasado (y era bastante bueno). Es fabuloso y ojalá haya más.