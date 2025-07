Uma Thurman reconoce que cada vez es más selectiva con sus proyectos y tiene claros sus límites: "Soy muy, muy práctica"

Hay estrellas que pueden permitirse estar unos años sin hacer cine y elegir con cuidado los proyectos en los que participan. Un ejemplo es Uma Thurman, que después de varios años alejada del cine de acción, ha vuelto con 'La vieja guardia 2', la secuela de una de las películas más vistas de Netflix.

Sin embargo, su regreso ha sido más que premeditado y la actriz ha dejado claro que a estas alturas de su carrera solo acepta proyectos que cumplan ciertos criterios. Y que cuando algo no le convence, no suele pensárselo mucho.

En una entrevista para The New York Times junto a Charlize Theron (con la que comparte protagonismo en la película de Netflix), Thurman habló sobre esto, comentando cuáles son las líneas rojas que no está dispuesta a cruzar mientras vuelve al género cinematográfico que la convirtió en un icono.

Marcando límites

Uma Thurman tiene claro que quiere proteger su tiempo y su cuerpo. Y también quiere que su trabajo tenga un propósito.

Soy muy, muy práctica. Si no hay suficiente presupuesto y hay un montón de porquerías bajo el agua, simplemente les digo: 'Lo siento, chicos'. Les digo: '¿Cuál es su presupuesto? ¿Hay un montón de cosas bajo el agua? No contéis conmigo'.

De hecho, su compañera de reparto Charlize Theron, que también tiene cierto recorrido en el género de acción, se mostró de acuerdo con ella en la misma entrevista:

Pasé de decir: 'Sí, soy una buena nadadora' a: 'Nunca más. No quiero saber nada del agua'.

Ambas actrices hablaron también de la escena de pelea entre sus personajes en 'La vieja guardia 2', que, según Thurman, fue más caótica de lo que estaba previsto.

Me dijeron que tenía al menos cinco días para ensayar, y luego nos reunimos y me dijeron: 'Ay, el horario ha cambiado. De hecho, será mañana'. Y yo simplemente pensé: 'Uf'. Me preguntaron: '¿Quieres quedarte y repasarlo?'. Y yo les dije: 'No, no, me voy a casa. Nos vemos mañana. No hay nada que pueda hacer en las próximas dos horas que realmente marque una diferencia significativa'.

Del legado de ‘Kill Bill’ al regreso de Dexter

Aunque la improvisación no sea lo que más le guste, Uma Thurman sigue disfrutando de rodar escenas de acción como el primer día. Así lo reconocía en la revista Forbes.

La verdad es que ha sido muy divertido. Tuve una experiencia profunda e increíble haciendo las películas de 'Kill Bill' y lo había dejado ahí, pero entrar en una habitación y empezar a aprenderme secuencias de movimientos y blandir una espada de práctica de nuevo... Lo he disfrutado mucho.

También, en su paso por The Tonight Show With Jimmy Fallon hace un mes, la actriz explicó por qué se alejó tanto tiempo del cine de acción.

Nunca hice otra película de acción después de 'Kill Bill' porque no quería estar en un montón de películas de acción de serie B. Cuando haces 'Kill Bill', nunca dejas de pensar... 'Oh, tengo que tener mucho cuidado con lo que hago después'. Así que hice otras cosas.

Su siguiente proyecto es 'Dexter: Resurrección', la nueva entrega de la saga 'Dexter', que se estrena el 12 de septiembre en SkyShowtime.

