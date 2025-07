Uno de los cineastas españoles más provocadores desata un espectáculo violento y angustioso en una película aclamada ya disponible en streaming

¿Es fácil delimitar la línea de la provocación vacía en el arte y el que verdaderamente esta trasgrediendo con un motivo? Por desgracia, la respuesta está solo en el ojo del espectador y en el beneficio de la duda que esté dispuesto a darle al artista. Algunos se ganan esto último con más facilidad que otros, y de ahí que tengan más defensa.

Albert Serra es una figura que no predispone a generar simpatías, ya que cada acto artístico o público parece buscar apretar tuercas. Desde la creación de un personaje que da declaraciones incendiarias hasta su concepción elástica y muy observacional del “slow cinema” o ese arte y ensayo que mira y mira hasta que se desvela algo. Con películas como ‘Tardes de soledad’ explora los extremos más grotescos de este método.

Novios de la muerte

Su documental galardonado en el último Festival de San Sebastían (Concha de oro, nada menos) se mete en harina en un tema tan polémico como la tauromaquia, intentando hacer un ejercicio de neutralidad sobre el tema que ya de por sí se acerca a la provocación. Una película única pero de difícil digestión que ya se puede ver en streaming a través de Movistar+.

Con sus cámaras, Serra va rodando preparativos, corridas de toros y el post-partido que van realizando el torero Andrés Roca Rey y su equipo a lo largo de diferentes plazas. Toda una exaltación folklórica y de violencia que se intenta capturar con toda la distancia y objetividad posibles, pero sólo hasta cierto punto.

No es que Serra rompa nunca su formalismo, y esto va a ser una barrera que muchos van a tener que saltar. A lo largo de dos horas vemos corridas muy extensas donde hay muchos planos de animales agotados desangrándose. Para alguien visceralmente en contra de las corridas de toros, observar esta “fiesta nacional” en toda su crudeza supondrá toda una experiencia tortuosa.

‘Tardes de soledad’: observando hasta la extenuación

Se podrá cuestionar si Serra no está cometiendo una glorificación, aunque sea de manera no intencionada, de una tortura. Desde luego, el director opta porque todo sea interpretable en la película, pero teniendo en cuenta trabajos previos de retrato de la decadencia como ‘La muerte de Luis XIV’ o ‘Pacifiction’, es difícil no apreciar cierta inquina en como retrata preparación, rituales y masculinidad exagerada pero emperifollada hasta la parodia.

Plantearse que haya crítica parte, por supuesto, de dar cierto beneficio de la duda a la obra y sus imágenes. ‘Tardes de soledad’ quiere poner al espectador en los extremos más incómodos, aunque sea a través de una repetición de la rutina que termina reincidiendo demasiado en un punto que queda claro la primera vez. Ahí, cualquier atisbo de mirada punzante se termina diluyendo en exceso.

