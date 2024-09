Festival de San Sebastián 2024 | Albert Serra cumple todos los pronósticos y se lleva la Concha de Oro con 'Tardes de soledad'

Se dijo, desde su anuncio en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián, que Albert Serra tenía todas las de ganar: la crítica se rinde a sus pies, los espectadores más selectos acaban deleitados por su cine y su documental sobre toreo 'Tardes de soledad' estaba en todas las apuestas para alzarse con la Concha de Oro. Finalmente así ha sido, aunque ha habido dudas hasta el final gracias a duras rivales como 'On Falling' y 'Cuando cae el otoño'. Este es el segundo año consecutivo que el premio se lo lleva una película española (después de 'O Corno', de Jaione Camborda), un hito que no ocurría desde 1991, con 'Alas de mariposa' sucediendo a 'Las cartas de Alou'.

A matar, maestro

Los que han visto el documental de Albert Serra (no es mi caso: en mi corta estancia en el festival preferí centrarme en otras películas) dicen que ha dividido totalmente al público. Unos han entendido su propuesta y otros se han salido en masa de las salas de cine, repugnados ante lo que estaban viendo en la pantalla. Serra no se queda a medias y se mete donde nadie lo ha hecho antes para dar su particular visión de un supuesto arte tan icónico como decadente.

¿Está bien dar la Concha de Oro a una película que divide tanto al público? Bueno, al fin y al cabo el cine existe para crear emociones, ¿no? Habrá mucho debate al respecto, pero también debemos centrarnos en que el premio especial del jurado haya recaído en Pamela Anderson y todo el reparto de la nueva película de Gia Coppola, 'The last showgirl', mientras que la mejor dirección se la hayan repartido entre la fabulosa 'On falling' y la curiosa (pero fallida) 'El llanto'. Pero si hay un premio que va a marcar el futuro de la temporada es el de Patricia López Arnaiz por 'Los destellos', que la subraya como la favorita en los Goya de este año. Y, todo sea dicho, con razón.

Sorprenden los dos premios de 'Cuando cae el otoño', una notable película de François Ozon que juega con el espectador y es capaz de hacerle varios juegos mentales con sus propas ideas preconcebidas y la (in)moralidad de sus protagonistas. En todo caso, el Zinemaldi de 2024, con sus Conchas a películas como la divertidísima e incomprendida 'El jockey' y a películas tan curiosas como lo nuevo de Dea Kulumbegashvili, plantea un final de año cinéfilo al que seguir la pista con lupa. Aquí está la lista completa para poder ir haciéndoos a lo que os espera en cartelera (previsible y tristemente, por tiempo limitado) en los próximos meses. Datorren urtera arte, Donosti!

Sección oficial a concurso

Mejor película: 'Tardes de soledad' (Albert Serra)

Premio especial del jurado: Todo el elenco de 'The last showgirl' (Gia Coppola)

Mejor dirección: 'On falling' (Laura Carreira) y 'El llanto' (Pedro Martín Calero)

Mejor interpretación protagonista: 'Los destellos' (Patricia López Arnaiz)

Mejor interpretación de reparto: 'Cuando cae el otoño' (Pierre Lottin)

Mejor guion: 'Cuando cae el otoño' (François Ozon y Philippe Piezz)

Mejor fotografía: 'Bound in heaven' (Piao Songri)

Secciones paralelas

Premio del público: 'Por todo lo alto' (Emmanuel Courcol)

Premio del público a la mejor película europea: 'El fruto de la higuera sagrada' (Mohammad Rasoulof)

Premio Nuevos Directores: 'Bagger drama' (Piet Baumgartner). Mención especial: 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' (Antón Álvarez)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'April' (Dea Kulumbegashvili). Mención especial: 'Monólogo colectivo' (Jessica Sarah Rinland)

Premio Horizontes Latinos: 'El jockey' (Luis Ortega)

Premio Culinary Cinema: 'Mugaritz: sin pan ni postre' (Paco Plaza)

Otros premios

Premio cooperación española: 'Sujo' (Fernanda Valadez, Astrid Rondero)

Premio RTVE Otra Mirada: 'All we imagine as light' (Payal Kapadia). Mención especial: 'On Falling' (Laura Carreira)

Premio Eusko Label: Primer premio: 'Las guardianas' (Borja de Agüero). Segundo premio: 'Kilómetro cero' (Jon Martija)

Premio Irizar al cine vasco: 'Chaplin: espíritu gitano' (Carmen Chaplin). Mención especial: 'Erreplika' (Peio Gutiérrez)

