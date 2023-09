Festival de San Sebastián 2023 | 'O Corno' hace historia y se convierte en la ganadora por sorpresa de la Concha de Oro a la Mejor Película

En un festival como el que San Sebastián se ha marcado en 2023, con una sección oficial más variada en cuanto a géneros de lo habitual, se decidían muchas cosas sobre su futuro. Y las Conchas han aclarado una de sus muchas incógnitas: no solo las películas "de autor" tienen hueco en el Zinemaldia y, por suerte, también hay sitio para propuestas de comedia como 'Puan' y películas que nacen con propósito de gustar al gran público como 'Un amor'.

Pero la gran ganadora ha sido, sin duda, una película inesperada. Se hablaba en los corrillos de Isabel Coixet, de 'A journey in spring', de 'Great absence' y de 'All dirt roads taste like salt' (personalmente dos de estas cuatro cintas me parecen inaguantables: la diversidad de opiniones es lo que tiene), pero la ganadora, por sorpresa, ha sido 'O corno', la película de Jaione Camborda que supone la primera vez que una cinta dirigida por una mujer española se lleva el galardón.

La película tuvo un extraño reconocimiento en la prensa tras su primera proyección con público general por culpa de los desmayos provocados tras una primera escena de parto no explícita, pero que sí está repleta de gritos que pueden impresionar. 'O Corno' parece una decisión de consenso entre el cine más autoral, de "poemas en imágenes", y el más comercial. Aunque yo no entrara nada en la cinta, no puedo decir que la decisión del jurado me desagrade, la verdad.

Además, en secciones paralelas los premios han sido variados, desde 'Yo, capitán' y 'La sociedad de la nieve' (de las que hablaremos más de camino a los Óscar en una categoría de habla no inglesa que se promete potente) hasta la gran sorpresa del festival, 'La estrella azul', que nos ha caído en gracia a los espectadores. Os dejo el listado de unos premios balanceados que allanan el camino de Hovik Keuchkerian para el Goya y convierten a 'O Corno' en la nueva competidora de una carrera apasionante.

Sección oficial a concurso

Mejor película: 'O corno' (Jaione Camborda)

Premio especial del jurado: 'Kalak' (Isabella Eklöf)

Mejor dirección: Tzu-Hui Peng , Ping-Wen Wang ('A journey in spring')

Mejor interpretación protagonista: Marcelo Subiotto ('Puan') y Tatsuya Fuji ('Great absence')

Mejor interpretación de reparto: Hovik Keuchkerian ('Un amor')

Mejor guion: 'Puan' (María Alché y Benjamín Naishtat)

Mejor fotografía: 'Kalak' (Isabella Eklöf)

Secciones paralelas

Premio del público: 'La sociedad de la nieve' (J.A Bayona)

Premio del público a la mejor película europea: 'Yo, capitán' (Matteo Garrone)

Premio nuevos directores: 'Bahadur the brave' (Diwa Shah)

Premio TCM de la juventud: 'La estrella azul' (Javier Macipe)

Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'El auge del humano 3' (Eduardo Williams). Mención especial: 'El juicio' (Ulises de la Orden)

Premio Horizontes Latinos: 'El castillo' (Martín Benchimol)

Premio Culinary Cinema: 'A fuego lento' (Tran Anh Hung)

Otros premios

Premio cooperación española: 'La estrella azul' (Javier Macipe)

Premio RTVE Otra Mirada: 'The royal hotel' (Kitty Green). Mención especial: 'All dirt roads taste like salt' (Raven Jackson)

Premio Irizar al cine vasco: 'El sueño de la sultana' (Isabel Herguera)

Premio agenda 2030 Euskadi Basque Country: 'Los indeseables' (Ladj Ly)

Premio Dunia Ayaso: 'Creatura' (Elena Martín Gimeno). Mención especial: 'Mientras seas tú' (Claudia Pinto Emperador)

Premio FIPRESCI: 'Fingernails (esto va a doler)' (Christos Nikou)

Premio Euskal Gidoigileen Elkartea: 'El sueño de la sultana' (Isabel Herguera)

Premio Sebastiane 2023: '20.000 especies de abejas' (Estíbaliz Urresola). Mención especial: 'Gabi: entre los 8 y los 13 años' (Engeli Broberg)

Premio Lurra-Greenpeace: 'El mal no existe' (Ryusuke Hamaguchi)

Premio Signis: 'All dirt roads taste like salt' (Raven Jackson)

