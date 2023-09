Las 12 películas (y 2 series) que más hemos disfrutado en el Festival de San Sebastián 2023

Nueve días de estar en el cine desde las ocho y media de la mañana hasta más allá de la medianoche, comer entre críticas, ver películas de las que jamás habías oído hablar y otras de las que ojalá nunca hubiera sabido nada: el Festival de San Sebastián, el más importante de España desde su inauguración en 1953, ha perdido glamour este año por la falta de estrellas, pero sigue siendo el punto clave en el que la industria, la crítica, el público y el talento se juntan en un mismo epicentro en el que todo es cine durante, al menos, una semana.

Personalmente creo que los festivales, aún con lo necesarios que son, cada vez tienen menos interés para un público general que solo quiere saber de las películas de autor e independientes cuando se estrenan -con suerte-, y no varios meses antes. Pero, ni que sea para que ya vayan sonando, no me he podido resistir la idea de destilar las más de cincuenta películas que he podido ver para hacer la lista de las doce cintas (y dos series) que van a marcar el año. Tiempo al tiempo.

'Past lives'

Dirección: Celine Song. Reparto: Greta Lee, Yoo Tae-o, John Magaro

Tres épocas, un amor que no pudo ser, una cena en Nueva York, una despedida en silencio, unas escaleras. 'Past lives' me ha robado el corazón por completo con uno de los mejores guiones de la última década que sería injusto reducir a "un triángulo amoroso" o "una historia de amor". Es muchísimo más que todo eso: la aceptación del fracaso, la carga de una mochila repleta de posibilidades que nunca ocurrirán, la quietud de la confirmación de un amor no correspondido. Pura maravilla.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'La zona de interés'

Dirección: Jonathan Glazer. Reparto: Sandra Hüller, Christian Friedel, Ralph Herforth

Ojalá no hubiera sabido nada sobre esta pequeña gran maravilla cuando aterricé en la sala, en una de las experiencias cinematográficas más turbias de los últimos años. Y no por lo que se ve, sino por lo que no se ve. Lo que se intuye y se escucha, de manera martilleante, en el fondo continuo de ese jardín perfecto y esa casa con piscina para los niños. Solo al final, después de contener el aliento durante todo el metraje, Glazer nos permite una bocanada de ironía histórica en un final simplemente perfecto.

Crítica en Espinof por Paula Arantzazu

'La estrella azul'

Dirección: Javier Macipe Reparto: Pepe Lorente, Cuti Carabajal, Bruna Cusí, Marc Rodríguez, Catalina Sopelana

La ganadora del premio del jurado joven lo es más que justamente. Una de esas grandes sorpresas que solo pueden surgir en los festivales de cine: la historia del cantante del grupo Más Birras, su descubrimiento de la chacarera argentina y su caída tras el éxito con una narrativa meta que destruye de manera inesperada la cuarta pared y se vuelve un ejercicio de estilo que acierta a la hora de destruir los cimientos del biopic para crear algo nuevo sobre ellos. A seguir de cerca.

'La mesías'

Dirección: Javier Calvo y Javier Ambrossi. Reparto: Roger Casamajor, Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Ana Rujas, Albert Pla

Las cosas como son: no ha habido ninguna sorpresa real al constatar que 'La mesías' es una nueva maravilla de Los Javis, un relato sobre los poderes que nos constriñen y tratan de gobernar narrado en tono de drama pero con un fondo de terror existencial e incluso una pizca de sci-fi y amor por el audiovisual. Una de las mejores series españolas de la historia por méritos propios que constata la madurez del dúo como los creadores más enérgicos y únicos de la actualidad.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'El niño y la garza'

Dirección: Hayao Miyazaki. Reparto: Soma Santoki, Masaki Suda, Ko Shibazaki, Aimyon

No todo el mundo se ha quedado tan fascinado como yo -id sobre aviso-, pero lo nuevo de Miyazaki me pareció una obra maestra desde el minuto uno. A un argumento emocional hasta el extremo se suma una animación soberbia, plástica, chiclosa, natural, como si el tiempo no hubiese pasado desde su última aproximación a lo fantástico en 'Ponyo'. Nos hemos acostumbrado tanto a ver este tipo de películas que las confundimos con rutina, pero 'El niño y la garza' no lo es: es un milagro.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Great absence'

Dirección: Kei Chika-ura Reparto: Mirai Moriyama. Tatsuya Fuji. Yoko Maki. Hideko Hara

La demencia de un padre vista por un hijo que desapareció del hogar hace tres décadas. El descubrimiento de una vida que, al contrario de lo que suele pasar en este tipo de obras, es todo lo contrario a modélica. Un rompecabezas que poco a poco encuentra todas las piezas de los últimos años de alguien con luces y sombras que ha caído en la nebulosa del olvido. Kei Chika-ura filma una película necesariamente fría que no tiene ninguna intención de calentar el corazón del público. Ni falta que hace.

'The successor'

Dirección: Xavier Legrand Reparto: Marc-André Grondin, Yves Jacques, Louis Champagne, Anne-Elisabeth Bossé, Blandine Bury

No esperaba para nada esta película en una sección oficial que se ha soltado el pelo por una vez. No la veréis en la mayoría de listas de lo mejor del Zinemaldia y, sin embargo, haríais bien en acercaros a ella con mente abierta y dispuestos a visitar sus recovecos en los que nada es lo que parece. 'The successor' empieza parodiando el mundo de la moda, pero ni siquiera te esperas el camino por el que va a concurrir: la sorpresa y la maldad de una cinta que parece sonreír de medio lado con cada nuevo giro la convierten en un divertimento de primer nivel. Y no es poco.

'El mal no existe'

Dirección: Ryusuke Hamaguchi. Reparto: Hitoshi Omika, Ayaka Shibutani, Ryuji Kosaka, Rei Nishikawa

Hamaguchi ha cogido todo lo que se esperaba de él después de 'Drive my car' y lo ha tirado por la ventana en 'El mal no existe', la película con uno de los finales más polémicos del año marcada por la lucha contra la gentrificación y el amor (a la desesperada) por una naturaleza que no solo es bella, sino también peligrosa. Ha habido un buen puñado de personas decepcionadas que esperaban la candidez y la sutileza de 'La ruleta de la suerte y la fantasía', y es lógico. Pero, personalmente, solo puedo encontrar gozo en un director que, literalmente, hace lo que le viene en gana sin presiones. Ojalá todos pudiesen.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Yo, capitán'

Dirección: Matteo Garrone Reparto: Affif Ben Badra, Seydou Sarr, Issaka Sawadogo, Bamar Kane

¿Hemos visto otras veces algo parecido? Sí. ¿Así de bien? No. El retrato de dos adolescentes que deciden dejar Nigeria en búsqueda de un futuro mejor en Italia es sobrecogedor, aunque a veces se pase de vueltas. 'Yo, capitán' contextualiza y destruye muchos de los prejuicios contra los inmigrantes representados como una máquina de hacer dinero por parte de piratas y las mafias. Es imposible no sentir las olas en un tercer acto que vira el género para convertirse en una cinta de aventura y supervivencia a la desesperada.

'La memoria infinita'

Dirección: Maite Alberdi Reparto: Augusto Góngora y Paulina Urrutia

El documental que os va a calentar el corazón antes de destruirlo sin ningún tipo de remilgo es lo nuevo de la directora de 'El agente topo', esta vez mostrando a una pareja de famosos chilenos (él, reportero, y ella, actriz) que tienen que lidiar con el Alzheimer. Es el romance más pasional del año encapsulado en una casa ("nuestra casa") en la que acabaréis enamorados de ellos dos, luchando contra la tempestad a viento y marea. ¿Que si lloré? Desde el minuto uno hasta el final.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'La sociedad de la nieve'

Dirección: J.A Bayona. Reparto: Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Tomas Wolf, Diego Vegezzi, Esteban Kukuriczka

Un blockbuster que no se avergüenza de serlo y que resulta superior a la media gracias a sus toques de terror entre la espectacularidad de su escenario nevado. Lejos de querer narrar simplemente lo que ocurrió, permite brillar a todos los personajes e incluso permitiendo algo imposible en este tipo de películas de catástrofes: que jueguen y puedan incluso llegar a reír a carcajadas, humanizándoles y convirtiéndoles en algo más que simples víctimas. Sería (¿será?) una digna competencia en el Óscar a mejor película de habla no inglesa: un nuevo éxito de Bayona.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'El otro lado'

Showrunner: Berto Romero Reparto: Berto Romero. Andreu Buenafuente. Eva Ugarte. María Botto. Nacho Vigalondo

Podría haber repetido con 'Mira lo que has hecho' (que ya de por sí era gloriosa), pero Berto ha decidido tomar un riesgo con 'El otro lado', una serie de terror en la que deja un poco de lado la comedia, aunque solo sea bajándola en el tono general. Los seis episodios de Movistar Plus+ toman decisiones arriesgadas de forma muy consciente, y aunque para mi gusto a veces la comedia no está todo lo bien balanceada que debería, es una de las grandes series del año y que nos muestra la reinvención de una de las mentes creativas más acertadas y prolíficas de España.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

'Anatomía de una caída'

Dirección: Justine Triet Reparto: Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz, Samuel Theis

Incluso aunque las películas de juicios no os apetezcan, 'Anatomía de una caída' es totalmente diferente a todo lo que os esperáis: una muerte que sirve como excusa para desnudar, en pleno juicio, la intimidad de una pareja hasta que solo queden dudas, sufrimiento y corazones destrozadas. El resultado del juicio da, al final, lo mismo. La flamante ganadora de Cannes demuestra a lo largo del metraje por qué lo es: puro cine adulto que pide atención al espectador y a cambio le premia con personajes tan miserables y complejos como la vida misma.

Crítica en Espinof por Paula Arantzazu

'Monstruo'

Dirección: Hirokazu Koreeda Reparto: Soya Kurokawa, Hiiragi Hinata, Sakura Ando, Eita, Mitsuki Takahata

Un montaje al estilo 'Rashomon' para la historia de un niño que sufre bullying en el colegio por parte de un profesor. Aunque él lo ve de una manera muy distinta, claro... Y la verdad puede ser un punto medio. Un coming-of-age repleto de empatía y bondad, pero también de fobias reprimidas y críticas a un sistema educativo al que a veces preferimos no mirar. Una nueva maravilla de Koreeda, que se renueva en temática y tono para solaz de sus fans. ¿Lo mejor? Que ya la tienes en cines.

Crítica en Espinof por Randy Meeks

