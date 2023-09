"Acabé un poco exhausto de autoficción y de enmimismamiento". Berto Romero ('El otro lado')

Berto Romero es una fuerza creativa. Hasta ahora conocíamos su vertiente como cómico, que ha explorado en sus propios monólogos y programas sobre todo junto a Andreu Buenafuente, con el que sigue haciendo semanalmente ‘Nadie sabe nada’ en la Cadena SER. Además, en 2018 dio inicio a su propia serie, 'Mira lo que has hecho', una maravilla costumbrista que en sus tres temporadas tuvo tiempo de ir mucho más allá de lo que se le pedía e incluso acabó con un ejercicio meta asombroso.

Ahora, tres años después de su final, Berto cambia de faceta (solo en parte) gracias a ‘El otro lado’, una serie de Movistar+ que se estrenará en noviembre y en la que cambia su aspecto, mostrándonos un nuevo lado de él inaudito al mezclar géneros (terror, drama, comedia, incluso fantasía) para volver a sorprender. A sus 48 años, el cómico con más talento de España ha vuelto a reinventarse.

Declaración de intenciones sobrenatural

Nos reunimos con él en una habitación del Hotel María Cristina de San Sebastián, donde está presentando en el festival ‘El otro lado’, una sorpresa fabulosa e inesperada donde, en lugar de tirar por la sorna fácil hacia Iker Jiménez y la moda de la parapsicología hace el retrato de un personaje roto, hastiado de vivir y sin futuro que consigue una última oportunidad de ser relevante y salvarse a sí mismo. Y claro, este giro de su poder creativo ha llamado la atención de todo el mundo.

Atención: a lo largo de la entrevista hay ligeros spoilers del piloto de ‘El otro lado’

Espinof: ‘El otro lado’ se abre con una declaración de intenciones: Nacho, tu personaje, trata de buscar la mejor forma para suicidarse en la bañera, que es patético y gracioso al mismo tiempo. Este supone otro Berto muy distinto al de ‘Mira lo que has hecho’ y al que estamos acostumbrados. ¿Por qué esta decisión de empezar tu nueva serie de forma tan cortante?

Berto: Pues precisamente por las primeras palabras que has dicho, como declaración de intenciones. Es una secuencia que deja bien claro a qué vamos a jugar en esta serie. Yo creo que la gente se ríe cuando la ve, primero porque le parece risibie (para empezar, por mi aspecto). Luego por lo que estoy haciendo, sí, pero a la vez tiene conciencia de que está viendo algo siniestro, algo desagradable, algo que quizá es demasiado íntimo y no debería ver, y me pareció muy adecuado empezar por ahí porque ya marca un poquito qué tipo de cosas vas a ver. Luego se reproduce, incluso en el mismo primer capítulo en el momento en el que Nacho intenta acabar con su existencia mientras está pasando algo en la tele que es más o menos gracioso. También, como espectador, vuelves a sentir algo así, y yo creo que ahí está el tono que queríamos encontrar.

Espinof: La mezcla de géneros es lo que marca 'El otro lado', ¿hubo algún momento en el que el guion, entre reescritura y reescritura, fuera un proyecto exclusivo de humor o incluso todo lo contrario, que eliminara el humor de la mezcla?

Berto: No, siempre estuvo ahí. De hecho fue el motor del proyecto y lo que interesó a Movistar cuando les hice el pitch de la serie: era siempre la ballena blanca a la que íbamos a capturar.

El enmimismamiento de Berto

Espinof: En 'El Otro Lado' hay escenas muy duras, en las que jamás te habíamos visto antes, momentos de derrota absoluta de tu personaje. ¿Por qué de pronto has sentido la necesidad de contar una historia más adulta? ¿Te gustaría ser reconocido como un autor fuera de la comedia?

Berto: No está en mi voluntad el buscar un reconocimiento porque creo que ya lo tengo: tengo trabajo, está bien pagado y puedo hacer lo que quiero. Yo ya tengo bastante con eso. Pero en ‘Mira lo que has hecho’ ya íbamos por ahí, era evidente que había una intención de tocar temas jodidos. En aquel momento era un tono dramático, pero hablamos, por ejemplo, de la muerte de los propios padres, de casi rupturas de pareja… Intentábamos entrar en esos territorios.

Yo creo que esto es una evolución. De todas maneras, cuando nos ponemos a escribir una ficción tampoco hay una reunión principal en la que decimos “Vamos a ver, ¿qué vamos a tocar? ¿Cómo somos de adultos? ¿Hacia dónde va nuestra carrera?”... No, simplemente sale, y yo creo que una idea va llevando a la otra y acabas hablando de todos estos temas. ¡Pero también porque somos adultos! Yo tengo ya casi cincuenta años, o sea que…

Espinof: Después del éxito de ‘Mira lo que has hecho’ había mucho interés por saber qué es lo que ibas a hacer después. ¿Por qué una serie tan compleja técnica y artísticamente en lugar de volver a pisar sobre seguro?

Berto: Pues porque estaba agotado de aquello. Acabé un poco exhausto de autoficción y de enmimismamiento y de “Berto Berto”, y el otro Berto y un Berto que hace una serie sobre Berto… Estaba un poco cansado. Y también notaba que el público estaba un poco cansado de autoficciones y este tipo de movidas. Casi como reacción a eso quise hacer algo totalmente distinto, donde hiciéramos personajes, una ficción donde no tuviéramos nada que ver con lo que somos o con lo que la gente nos conoce, y además género, y además fantástico…

Uno también hace las cosas en reacción a lo que ha hecho o para intentar moverse en otra situación. De verdad, si hubiera seguido estirando la serie anterior o me moviera en unos códigos más o menos parecidos me habría aburrido un poco, porque son terrenos que ya he pisado. Y luego pasa, en mi caso, que a mi interlocutor, que es la plataforma, Movistar+, le va la marcha. Si voy con algo convencional me habrían dicho “¿No puedes darle una vueltecita para que fuera un poco más especialito?”. Sin embargo fui con esto que es superespecialito, diciendo “Esto tiene un riesgo del copón”, y todos supercontentos diciendo “¡Vamos, vamos!”. Es que se ha juntado el hambre con las ganas de comer.

Berto y Andreu contra los fantasmas

Espinof: En esta serie me sorprendió que las escenas de miedo estaban muy bien rodadas. ¿Fue complicado aprender a rodar terror puro viniendo del slice of life y el sketch?

Berto: No, porque los directores lo tuvieron muy claro desde el principio. Leyeron muy bien la propuesta y se dieron cuenta de que si no funcionaba eso se caía el juguete. Si, de repente, cuando te pones con la escena de terror no te la crees porque no te la tomas en serio, entonces no tienes nada: tienes a Berto a Andreu contra los fantasmas. Seríamos Abbott y Costello, que está muy bien, y es muy lícito, pero no es lo que queríamos. Tuvimos que ponernos serios ahí. Independientemente de si está mejor hecho o peor, o te da más o menos miedo, lo que sí que está es la voluntad -y creo que se transmite- de que va en serio. Cuando pasa el fenómeno pasa, es jodido y está hecho en serio, pero precisamente porque si no, no funciona el juguete, no funciona nada.

Espinof: Algo que me sorprende es que Andreu precisamente se pone muy serio, más serio de lo que nunca le hemos visto probablemente. ¿Cómo controlaste a un monstruo del humor como Buenafuente para que tuviera un papel más apocado de lo habitual? ¿Hay improvisación en sus líneas?

Berto: Pues no hubo que hacerlo porque tu pregunta parte del supuesto de que es un monstruo incontrolable que no puede parar de improvisar y en realidad no es así (risas). Andreu es un tipo, como a mí me ocurre, que en cada contexto tiene claro lo que debe hacer. En un programa de improvisación nos dejamos llevar los dos y hacemos locuras, y con la serie en cambio era muy respetuoso, lo fue desde el principio. Y no había mucho espacio para la improvisación en esta serie, la verdad, nadie improvisaba prácticamente nada. Andreu se lo ha tomado muy en serio y ha hecho un gran trabajo de construcción de personaje, se lo ha preparado muy bien. Además de que le apetecía mucho.

Espinof: Por terminar: colaboras en podcasts, estás en contacto con nuevos talentos y parece que el papel que más éxito te ha dado, el de Berto Romero como colaborador televisivo, se te quedaba corto. ¿Crees que es esencial escuchar, ver y entender lo que hace la generación Z? O dicho de otra manera: ¿Con cuánta frecuencia ves TikTok?

Berto: No tengo TikTok. No veo TikTok, no sé lo que es. Creo que hay otra asunción aquí de mi persona que no se corresponde mucho con la realidad porque no estoy realmente tan en contacto con la nueva generación… Y es un problema. Creo que debería estar en contacto porque temo un día no entenderlos. Por ejemplo, TikTok no lo tengo. No sé ni cómo se entra, no sé cómo va. Me estoy quedando en Instagram y Twitter y además me estoy quitando Twitter. Me voy a quedar solo en Instagram, o sea, soy un señor mayor que se está enclaustrando, pero las redes nuevas no las acabo de entender. Tomo tu pregunta como un acicate para ponerme más al día. De hecho, esta tarde me voy a abrir una cuenta (risas)

