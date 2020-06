"Berto Romero quería cambiar los códigos y sorprender al espectador". Javier Ruiz Caldera ('Mira lo que has hecho')

Es uno de nuestros cineastas más talentosos a la hora de colocar una cámara y narrar una historia desde las imágenes. Curiosamente, no ha escrito ninguno de los guiones a los que ha dotado de vida y ritmo, pero de momento no parece que vaya a necesitarlo. Javier Ruiz Caldera está de regreso por segunda vez tras ‘Mira lo que has hecho’, la extraordinaria comedia televisiva de Berto Romero que llega a su fin en Movistar+.

El director ya no está solo

Caldera, que habitualmente se mueve en terrenos mucho más aparatosos que los que a simple vista puede proponer el formato sitcom, ha charlado con nosotros sobre cómo poner en imágenes las ensoñaciones, miserias y realidades de una serie más personal que ninguna otra. Bueno, de eso y de más cosas.

Kiko Vega (KV): Enhorabuena y muchas gracias por poner un poco de alegría después de estos meses de hostias vitales.

Javier Ruiz Caldera (JRC): Muchas gracias, supongo que ver las hostias caer sobre Berto Romero ayuda lo suyo.

(KV): Aunque se trata de una apuesta realmente ambiciosa, ¿te sientes más relajado que en tus películas, que suelen ser más exigentes formalmente?

(JRC): Cada vez que me enfrento a algo, cuando leo el guión, siempre pienso que es imposible. La primera página del primer episodio de la temporada final, la primera escena, también me lo parecía. Cuando lo leí pensé que no podíamos hacerlo. Y además en esta temporada los protagonistas tienen tres hijos ya creciditos. Antes jugábamos mucho con la imaginación y el fuera de campo, y esta temporada no podíamos hacerlo, había que mostrarlo. Yo nunca me había enfrentado a dirigir a niños, y aquí hay un montón. Gracias al equipo, a la suerte y tirando de oficio acabas sacándolo adelante. En realidad no me enfrento de manera diferente entre cine y tele. Además aquí Berto ha estado a mi lado en todo momento. Si no estaba en plano estaba conmigo. Me he sentido muy acompañado en todo momento, y eso es increíble porque dirigir es siempre un trabajo muy solitario, pero en este caso muchísimo menos.

(KV): Al igual que en las temporadas anteriores la serie se siente 100% personal, 100% Berto Romero. ¿Cuánto hay de Javier Ruiz Caldera?

(JRC): Imagino que lo inevitable. Yo intento desaparecer todo lo que puedo. Siempre intento contar el guión de la mejor manera posible, yo nunca he escrito un guión, así que mi trabajo consiste en llevar de la mejor manera posible lo que ha escrito alguien. Entenderlo perfectamente, hablar mucho con el creador para saber qué quiere contar y tratar de potenciarlo al máximo esas ideas. No sé qué queda de mi sensibilidad o como lo quieras llamar, pero mi objetivo es que no se vea demasiado. Es cierto que todos mis trabajos han estado escritos por gente distinta, nunca salvo alguna colaboración, he repetido guionistas, y aún así es posible que algo deba quedar. No lo voy a contar, pero una de las cosas que le pasan a Berto en esta temporada me pasó a mí y hace muchos años se lo conté a Berto en plan cena de amigos y ahora me la encuentro aquí en el guión. Así que algo hay, sí.

(KV): Esta temporada vuelve a tener un ritmo increíble, un timing que sí que veo también en tu cine. Me llama la atención sobre todo los alucinantes prólogos de los episodios. ¿Estaban todos ahí o se cambió o añadió algo durante la producción?

(JRC): Estaba todo ahí. Esta temporada Berto Romero quería cambiar un poco los códigos y sorprender al espectador como ya hizo en la temporada anterior, que a su vez ya lo hacía con la primera. Temáticamente habla de otra cosa mientras que formalmente quería recuperar parte de la esencia de la primera temporada. Los prólogos, además, creo que son bastante ambiciosos a nivel de producción. Creo que el espectador agradecerá esas piezas iniciales, no son habituales en una comedia, que suele ser aparentemente más sencillo. Pisar estos terrenos es muy refrescante y también muy divertido. Como era la última temporada y no sabe si alguna vez volverá a hacer algo creo que ha decidido hacer todo lo que siempre ha querido en la vida. Una de guerra, una de terror, una de ciencia ficción…

(KV): Hay una especie de realismo mágico en la serie muy poco habitual en nuestra tele, creo que por la implicación emocional de la misma: ¿crees que tenía que terminar ahora?

(JRC): Berto parece muy seguro cuando afirma que ha contado todo lo que había que contar, con toda la tristeza que eso supone y el mazazo que ha sido para todo el equipo. Estaríamos haciendo esta serie toda la vida. Se creó una familia como nunca me había pasado antes. Nunca había hecho secuelas, nunca había regresado a un mismo sitio. Ahora que sabemos que no nos encontraremos con esos personajes, cómo han evolucionado, pues voy a echarlos de menos. A todo el equipo por descontado, pero sé que con muchos de ellos volveré a trabajar. El ambiente de los últimos días era duro, la gente estaba emocionada y con gran tristeza por lo que implicaba esta despedida. Yo creo que no me dejé afectar porque sé que este equipo volverá a cruzarse en mi camino, y sé que con Berto también, porque ha sido una colaboración maravillosa.

(KV): ¿Qué es lo que más te gusta de hacer televisión?

(JRC): Pues no tengo mucha experiencia, pero una cosa que me gusta mucho es la inmediatez. Tienes que tirar mucho más de instinto, de oficio, porque hay que desenfundar y disparar mucho más rápido que en cine, con las consecuencias que eso implica. Antes de la serie hice ‘Malnazidos’, con Alberto de Toro, y luego hice la serie. Bueno, pues la serie ya se puede ver en unos días. Las series, su ritmo de producción, es algo muy liberador. El cine, que me encanta, tiene mucho más de reflexión, de ensayo y error, vueltas con el montaje… pasa por mucha más gente. La pantalla grande seguramente sea más exigente: si lo ves más grande, también ves más cada detalle. La experiencia ha sido maravillosa. La inmediatez y sobre todo trabajar con Berto. Con Movistar+ también ha sido una relación fantástica, con mucha libertad. Si es siempre así que me llamen siempre que quieran.

(KV): Ya que mencionas ‘Malnazidos’...

(JRC): Se iba a estrenar en septiembre, pero está retrasada con una fecha provisional, que podría ser enero si es que la cosa mejora. Es una peli muy ambiciosa, con zombies en la Guerra Civil. No es comedia del todo, pero es muy divertida. Es una peli grande y creo que puede sorprender mucho. Tenemos un reparto y unos efectos especiales alucinantes. Creo que es algo que por aquí no se ve mucho.

(KV): ¿Te preocupa cómo puede cambiar la industria a partir de ahora?

(JRC): Ahora se está empezando a rodar con unas medidas insoportables pero necesarias, que supongo que se irán suavizando, usando efectos especiales para rodar una conversación. Si tienes que rodar a una persona a menos de dos metros de otra tienes que hacerlo por capas. Algo absurdo pero necesario, insisto. Tenemos que usar efectos especiales para algo que nunca se verá y donde nunca se había hecho, como una conversación normal entre dos personajes. Y hay muchos condicionantes: no puedes rodar con mucha gente, hay que adaptar los guiones a la nueva situación… Yo he tenido la suerte de que no me ha pillado rodando. Tras cuatro años de una actividad ininterrumpida me había planteado un descanso para saber qué quiero hacer después, pero no lo había planeado así, con una pandemia que lo iba a cambiar todo. Pero estoy seguro de que esto pasará y todo volverá a la normalidad. Pero hay una cosa buena: yo abrazo con amor y cariño a las plataformas digitales, y ahora están pidiendo contenido porque la gente está consumiendo más que nunca y se están acabando. Yo soy un romántico y me gusta mucho la pantalla grande, pero también que luego pasen por ahí. Y nos están pidiendo contenido, lo que es muy bueno.