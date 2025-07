El creador de 'Boku no Hero Academia' ya trabaja en su próximo manga, y adelanta que será "algo que nunca pudo hacer" con la historia de Deku

Aunque no veremos el final del anime de 'Boku no Hero Academia' hasta dentro de unos meses, Kohei Horikoshi puso punto y final a su manga de superhéroes el año pasado. La historia de Deku se cerró por todo lo alto, y aunque el mangaka podría contentarse con descansar y vivir de su éxito... Parece que la cabra tira al monte y no puede dejar de crear, porque Horikoshi ya trabaja en un nuevo manga.

No nos paramos

Y es que aunque 'Boku no Hero Academia' sea ahora mismo su gran obra, Horikoshi apenas tiene 38 años y todavía tiene mucha posible carrera por delante. No se lo ha pensado demasiado ni se ha parado a descansar mucho, y así lo ha desvelado en una entrevista con la revista japonesa Men's NON-NO.

"Sí. De hecho estoy en la fase de desarrollo. Por suerte, hay algo que todavía quiero hacer y que no pude con 'Boku no Hero Academia', así que espero poder canalizar este sentimiento aquí", confirmó Horikoshi cuando le preguntaron por sus planes de futuro. "Cuando anuncie mi próxima serie, espero que sea en la Weekly Shonen Jump. Ahora mismo estoy trabajando en el concepto, pensando en cómo quiero desafiarme a mi mismo una vez más."

No es la primera vez que Horikoshi habla de su carrera como mangaka, y ha ha mencionado varias veces que tras despedirse de los superhéroes de 'Boku no Hero Academia' quería volver al ruedo cuanto antes. Algunos fans han especulado sobre que quizás Horikoshi se atreva con un manga de terror, ya que en los últimos tramos de 'Boku no Hero Academia' tiró más de recursos de este género y su dibujo se volvió algo oscuro, pero por ahora no tenemos más detalles.

En cualquier paso, tiene muy claro que quiere quedarse en la revista Weekly Shonen Jump, su casa de siempre, y superarse a sí mismo como autor, algo que no va a ser fácil después de crear un superventas tan aclamado como 'Boku no Hero Academia'.

Ahora bien, esperemos que Horikoshi tenga más suerte que Masashi Kishimoto o Ken Wakui. Porque ambos autores venían de publicar manga tremendamente exitosos pero sus siguientes trabajos fueron cancelados sin demasiados miramientos a pesar de su renombre como mangakas.

