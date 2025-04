Creó 'Tokyo Revengers' pero le acaban de cancelar su nuevo manga. Al autor de 'Naruto' le pasó lo mismo

Tras cerrar 'Tokyo Revengers', Ken Wakui no se durmió en los laureles y se puso manos a la obra para trabajar en su nuevo manga rápidamente. Aunque hay que decir que de entrada no parecía que cambiase mucho de registro con un nuevo manga de pandilleros, pero los protagonistas de 'Astro Royale' tenían poderes y por fin cumplía su gran sueño de publicar en la revista Weekly Shonen Jump.

Se acabo lo que se daba

Por desgracia, a Wakui no le ha durado demasiado el sueño y el final de 'Astro Royale' llegó con el número 21 de la revista del 21 de abril. Y es que aunque 'Astro Royale' empezó con buen pie, parece que según avanzó fue perdiendo lectores por el camino, lo que ha llevado a un final bastante abrupto y repentino.

El manga se acaba con tan solo 50 capítulos, aunque tendrá un epílogo de 19 páginas que se publicará en julio con el sexto volumen recopilatorio de 'Astro Royale'. Y es que cuando vienes de una serie grande, es difícil reponerse y poder mantener el nivel... Pero el caso de Wakui no es único ni es el único mangaka famoso al que le cancelan tras un fracaso.

Y es que tras terminar 'Naruto' en 2014, las expectativas estaban por las nubes con Masashi Kishimoto. Aún así, el creador de Naruto Uzumaki se tomó su tiempo para plantearse las cosas y trabajar en una nueva historia... ¡y bam! En 2019 arrancó 'Samurai 8', un manga que mezclaba fantasía, ciencia ficción y seguía a un joven samurai.

Obviamente, 'Samurai 8' captó a los lectores inmediatamente y se vendió de miedo. Pero con el tiempo se convirtió en un gran fracaso que decepcionó a los lectores con demasiada exposición y giros sin sentido, con lo que la serie fue cancelada tras apenas un año en publicación. Tras esta derrota con su nueva serie, Kishimoto decidió volver a lo que conoce, el mundo de los ninjas, y se lleva encargando del guión de 'Boruto' desde el volumen 14 (aunque tampoco es que sea el salvador que muchos esperaban para la historia).

Algo parecido le pasó también a Mitsutoshi Shimabukuro, el autor de 'Toriko', que lleva sin levantar cabeza desde su serie más famosa y su reciente 'Build King' apenas duró un año en publicación. También hay muchos autores que no se recuperan tras su obra magna y parece que no tienen intención de publicar nada nuevo, como Haruichi Furudate con 'Haikyuu!!' o Hajime Isayama con 'Shingeki no Kyojin'.

En el otro lado de la moneda tendríamos a Akira Toriyama, que dejó 'Dr. Slump', en un momento buenísimo para superarse con 'Dragon Ball'. O a Yoshihiro Togashi, que encadenó 'Yu Yu Hakusho' con 'Hunter x Hunter', a Hiromu Arakawa con manteniendo una carrera bien activa con varias series a la vez tras cerrar 'Fullmetal Alchemist'e o a Rumiko Takahashi, que nos ha dejado 'Urusei Yatsura', 'Ranma 1/2', 'Inuyasha' y sigue dibujando y publicando sin frenos.

Pero parece que petarlo con un manga mundialmente famoso es un arma de doble filo, porque luego siempre están las expectativas puestas en la siguiente obra con un listón altísimo y no todos los autores consiguen salir al paso. Esperemos que Wakui pueda recuperarse y nos sorprenda pronto con un nuevo manga que tenga mejor suerte, a menos que le de directamente por hacer como Kishimoto y decida volver a 'Tokyo Revengers' con lo que sabe que le funciona.

