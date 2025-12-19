De Madrid a Alicante: las salas españolas que te permitirán ver 'Avatar: Fuego y Ceniza' exactamente como James Cameron quiere

Detrás de cada nueva película de Avatar hay una épica historia de fantasía y un portento tecnológico. Para 'Avatar: Fuego y Ceniza', la esperadísima tercera entrega de la saga que se estrena hoy mismo, se han distribuido hasta 45 formatos diferentes que se proyectarán en cines.

Entre tantas posibilidades hay un formato que es el preferido por James Cameron para ver la película: Cinity, una invención china de la cual España puede presumir de estar a la cabeza internacionalmente junto con el gigante asiático. El formato combina hasta siete tecnologías entre las que están el 3D, 4K, alta velocidad de fotogramas (HFR), alto brillo y alto rango dinámico (HDR). Su presencia en nuestras salas es algo más alta que la de IMAX, con 11 salas que lo reproducen.

Las 11 tienen además en común la misma cadena multicines, Odeon. Desde la marca han hecho una apuesta fuerte por este formato, introduciéndolo en Madrid (Odeon Sambil en Leganés y dos salas en Odeon Alcalá Norte), Barcelona (Odeon Vilanova), Girona (Odeon Girona), Bizcaia (Odeon Ballonti), Cádiz (Odeon Bahía Plaza), León (Odeon Bahía Plaza), Coruña (Odeon Narón), Alicante (Odeon Alicante) y Avilés (Odeon Parque Astur).

Desde 2023, cinco salas en España han operado para mostrar de esta forma películas como 'Wicked' o 'Mufasa', mientras que las seis restantes se han inaugurado con el estreno de la película de James Cameron en mente. "Creo que es un formato superior, y las películas de Avatar se complementan perfectamente con el formato Cinity", contaba el cineasta en un video.

No todo es perfecto con Cinity, eso sí. La relación de aspecto de estas pantallas es 2:39:1, que es bastante más panorámico que el 1:85:1 de las salas IMAX en cines como Kinépolis de Madrid, Kinépolis de Valencia o Cinesa Diagonal Mar de Barcelona. Puede que para algunos, la inmersión de las pantallas IMAX (que ofrecen más imagen por arriba y por abajo), suponga mayor que la del 3D. Sea como sea, con cualquiera de estas salas se ofrece una experiencia premium.

