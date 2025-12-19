Meses después de revolucionar los cines, acaba de estrenarse en HBO Max una extraordinaria película bélica que apunta a llevarse todos los premios

El mundo se está volviendo cada vez más oscuro, con los movimientos reaccionarios extremos cada vez más expandidos (véase el pasado domingo en Chile), y ante la angustia de que nos estamos quedando sin espacios seguros necesitamos que el cine sea uno. Pero también que sea capaz de hablar de la realidad que vivimos.

La progresiva desaparición de cosas que no sean pequeño cine de autor que bastante tiene con existir y blockbusters desprovistos de contenido para no escamar a nadie no pone fácil poder contar con esas películas que dialoguen rabiosamente con el presente. Se da raramente, pero cuando se produce en cosas tan mayúsculas como ‘Una batalla tras otra’, acaba siendo gratificante.

La guerra continúa

Paul Thomas Anderson firma otra obra magistral en una carrera llena de ellas, haciendo un espectáculo de thriller bélico y político que llama a la revolución aprovechando los recursos amplios de un gran estudio. Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y la emergente Chase Infiniti en el reparto, la película hace su esperado estreno en streaming a través de HBO Max.

Bob Ferguson formó parte de un comando de rebeldes que cometían actos violentos para combatir al poder, pero que fue desarmado cuando un escuadrón militar los encontró e intentó eliminarlos. Ahora Ferguson intenta criar a su hija libre de esas presiones, aunque preparándola para combatir y ser crítica con el sistema, ya que un gran enemigo de su pasado vendrá a terminar el trabajo.

Pero a pesar de la intensidad de esta premisa, rodada con hechuras mayúsculas a través del uso de VistaVision (formato retornado en los últimos años contra pronóstico), Anderson no renuncia a idiosincrasias con el objetivo de hacer un espectáculo complaciente. Si acaso, se encarga de descolocar bien temprano a través de un uso constante del humor que alterna el absurdo con las gracietas de fumetas.

‘Una batalla tras otra’: organizando la revolución

El personaje de DiCaprio se vuelve así, desde el ridículo del padre colocado y paranoico que ve como la vida le ha sobrepasado en todos los aspectos, en un representante de los límites de un movimiento revolucionario, capaz de volverse arcaico o reaccionario también al encasillarse en determinadas maneras. ‘Una batalla tras otra’ explora eso en su conflicto, donde entran también otros movimientos revolucionarios operando con menos pompa pero marcada efectividad.

La textura temática y dramática de Anderson es excelente, estableciendo también un núcleo emocional potente en esta relación padre e hija principal para expresar la fuerza de construir conjuntamente. Y cómo el sistema encuentra diferentes extensiones para ejercer la represión y la violencia, mirada de manera más crítica entre rebeldes de a pie que por la autoridad.

‘Una batalla tras otra’ toma detalles de clásicos bélicos con marcado mensaje de revolución para reavivar una llama que es más urgente que nunca. Hace una experiencia completa donde sus actores brillan de manera increíble, la fotografía te hace sentirte completamente pequeño o hipnotizado, y la música te termina de transportar a las emociones necesarias. Es una de las películas del año ahora mismo, y puede reafirmarlo en unos meses cuando la bañen de premios.

