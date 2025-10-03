La historia real que inspiró 'Una batalla tras otra', la nueva película de Leonardo DiCaprio que arrasa en cines: "Estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por su ideología"

El décimo largometraje de Paul Thomas Anderson, 'Una batalla tras otra' ya es una de las propuestas más intensas y ambiciosas del director. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, la película combina acción, drama y reflexión política a través de la historia de Bob Ferguson, un ex revolucionario convertido en padre soltero cuya vida da un giro cuando su pasado violento vuelve para perseguirlo. Con un guion trabajado durante más de dos décadas e inspirado en la novela 'Vineland' de Thomas Pynchon, Anderson construye un relato que explora la herencia de la militancia, la fragilidad de la memoria y el precio de la resistencia.

Revolución, memoria y contradicciones

La trama sigue a Bob Ferguson que, en sus años de gloria, formaba parte del grupo militante French 75, dedicado a liberar inmigrantes, dinamitar tanques y desafiar al poder establecido. Su romance con la líder del movimiento, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor), le llevó a ser padre, pero también le obligó a retirarse y criar solo a su hija, Willa (Chase Infiniti). Dieciséis años más tarde, Bob ya no es un revolucionario, sino un hombre desgastado, marcado por la adicción y la paranoia, que intenta proteger a su hija cuando el Coronel Lockjaw (Sean Penn) regresa para saldar cuentas.

Aunque la historia respira muchísima actualidad, Anderson ha sido claro en distanciarse de ella y ha asegurado en entrevistas para medios como Le Figaro que se ciñe a la ficción y que no tiene nada que ver con la situación política actual.

"Solo estoy tratando de vender entradas de cine para una película de ficción. Tuve la idea de adaptar Vineland de Thomas Pynchon, un libro sobre la década de 1960 que escribió en la de 1980. Así que intentaba decidir qué significaba la historia 20 años después. Elegí las partes que realmente conectaron conmigo y empecé a combinar todas estas ideas"

El director reconoció que Perfidia fue uno de los personajes que más tiempo le llevó definir.

"Otra idea que me preocupaba era el personaje de una revolucionaria, que finalmente tomó forma a través de Perfidia Beverly Hills. Durante 20 años, estuve tirando de todos estos hilos, y en cierto modo, ninguno me abandonó", explicó el director, que durante un larguísimo proceso de reescritura convirtió a la película en un híbrido entre la influencia literaria de Pynchon y su visión más personal.

Leonardo DiCaprio, encargado de dar vida a Bob, también destacó en el mismo medio que la humanidad del guion fue lo que le convenció de aceptar el papel. Para el actor, lo que hace especial aa la película es precisamente ese retrato contradictorio, donde el heroísmo nace más de la persistencia que de la fuerza. Después, en Radio Times destacó las inspiraciones del mundo real que acentuaron la autenticidad de la película.

"Anderson se basó en los Weathermen, revolucionarios de finales de los 60 que luchaban contra el imperialismo, la guerra de Vietnam y por los derechos civiles. Eran personas multiculturales que luego tuvieron que dispersarse como ratas por todo el país, intentando integrarse y desaparecer en la sociedad, pero en un momento y lugar estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas por su ideología y sistema de creencias".

Teyana Taylor, por su parte, construyó a Perfidia basándose en su propia experiencia y en referentes históricos. "La fuerza que las mujeres negras se ven obligadas a exhibir se expresa a través de Perfidia", afirmó. Su inspiración llegó, entre otras fuentes, de la autobiografía de Assata Shakur, un libro que, según la actriz, siempre estaba presente en las conversaciones con Anderson. Así, Una batalla tras otra combina la acción trepidante con un trasfondo profundamente humano y político, recordándonos que detrás de cada revolución también hay contradicciones personales y heridas que no terminan de cerrarse nunca.

En Espinof | "No te pongas demasiado gourmet". Paul Thomas Anderson rompió una de sus normas como director para rodar esta escena de 'Una batalla tras otra'

En Espinof | El público dicta sentencia sobre 'Una batalla tras otra' y afirma que es la mejor película tanto de Leonardo DiCaprio como de Paul Thomas Anderson. Así queda el Top 5 de ambos