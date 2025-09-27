El público dicta sentencia sobre 'Una batalla tras otra' y afirma que es la mejor película tanto de Leonardo DiCaprio como de Paul Thomas Anderson. Así queda el Top 5 de ambos

La llegada a los cines de 'Una batalla tras otra' ha venido acompañada de un increíble entusiasmo por parte de la prensa especializada hacia el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson. Faltaba la prueba de fuego del público, pero su aceptación también está siendo tan buena que ha dictado sentencia afirmando que es la mejor película de toda la carrera de Leonardo DiCaprio.

Arrasando

Por ponerlo en cifras, 'Una batalla tras otra' tiene actualmente un 8,5 de nota media en IMDb y un 4,51 sobre 5 en Letterboxd. Eso se traduce en una increíble valoración media de 8,76, lo cual la convierte en la cinta mejor valorada del ganador de un Óscar por 'El renacido'. En concreto, el top 5 usando las mismas métricas sería el siguiente:

Hay un detalle que merece la pena destacar, y es que 'Origen' sigue siendo el trabajo mejor valorado de DiCaprio en IMDb con una nota de 8,8 y una cantidad mucho mayor de votos, por lo que ahí casi parece imposible que 'Una batalla tras otra' vaya a superarla. Y es que el largometraje de Christopher Nolan ocupa ahora mismo el puesto 14 en la lista de las mejores películas de la historia según los usuarios de dicha web.

Tampoco me olvido de que es habitual que las valoraciones vayan bajando de forma más o menos pronunciadas durante las semanas y meses posteriores a su estreno, por lo que 'Una batalla tras otra' perfectamente podría perder ese primer puesto. Eso no quita el mérito increíble de lo nuevo de Anderson.

De hecho, el público también considera que 'Una batalla tras otra' es la mejor película de su director. Hasta ahora, ese honor pertenecía a 'Pozos de ambición' con un 8,56, seguida después por 'Magnolia'. Os dejo también el Top 5 en lo referente a la filmografía de Anderson:

'Una batalla tras otra' con un 8,76 'Pozos de ambición' con un 8,56 'Magnolia' con un 8,22 'Boogie Nights' con un 8,16 'El hilo invisible' con un 7,86

