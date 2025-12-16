"Este puto psicópata no puede caer lo suficientemente bajo". Hollywood carga contra Donald Trump tras sus terribles palabras sobre el asesinato de Rob Reiner

Imagina cómo tienes que haber metido la gamba para que James Woods, conocido por sus exabruptos ultraderechistas, te llame la atención. Pues esto es lo que ha ocurrido hoy mismo después de que el actor, férreo seguidor del presidente de los Estados Unidos de América, a quien ha defendido públicamente en no pocas ocasiones, haya criticado las palabras vertidas por Donald Trump sobre el trágico asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa.

Acción-Reacción

Después de que la pareja fuese encontrada muerta en su hogar de Los Angeles, Trump posteó rápidamente una publicación en la que aseguró que el director estaba "torturado y sufriendo" para, después, afirmar que Reiner falleció "debido a la rabia que causó a otros a través de su enorme, inquebrantable e incurable dolencia por una enfermedad paralizante conocida como TRUMP DERANGEMENT SYNDROME".

Este término, que podría traducirse vagamente como "Síndrome de trastorno de Trump", ha sido utilizado por el movimiento MAGA para atacar a los detractores del empresario reconvertido en político y no ha pasado inadvertido para un Woods que ha defendido su relación con Reiner, para quien trabajó en una 'Fantasmas del pasado' que le sirvió para ganar una nominación al Oscar al mejor actor de reparto.

"Rob salvó literalmente mi carrera y me ayudó a retomar el rumbo de mi vida de una manera muy importante y gratificante. Luchó por mí cuando un estudio no me quería en una película. Pasé de estar básicamente sin trabajo a conseguir una nominación al Oscar, y doy todo el mérito a Rob".

Además de esto, el intérprete no ha dudado en comentar sus diferencias políticas con Reiner, activista de izquierdas, y cómo estas no rompieron su amistad en ningún momento.

"Juzgo a la gente por cómo me trata, y Rob Reiner fue una bendición en mi vida. Nos llevábamos de maravilla, nos queríamos mucho... Siempre estuvo de mi lado. Cuando la gente me decía, '¿Qué piensas de sus ideales políticos?', yo respondía: 'Creo que Rob Reiner es un gran patriota'. ¿Estoy de acuerdo con muchas de sus ideas sobre cómo se debe ejercer ese patriotismo para celebrar los Estados Unidos que ambos amamos? No. Él tampoco está de acuerdo conmigo tampoco, pero respeta mi patriotismo igualmente. Tuvimos caminos diferentes hacia el mismo destino, que es un país que ambos amamos".

Pero la gran joya de Woods llegó en lo que parece un recado directo para Donald Trump.

"Solo porque estés en desacuerdo con la gente no quiere decir que tengas que odiarla".

Más allá de Woods

Las palabras de James Woods llegan después de que voces como las de Jimmy Kimmel se alzasen críticas con la publicación del POTUS. El presentador la etiquetó en su programa de "odiosa y vil", añadiendo que "cuando la vi por primera vez pensé que era falsa. Mi mujer me la enseñó esta mañana. Estaba en plan, 'Me parece demasiado incluso siendo él'. Pero nunca nada es demasiado para él".

Por su parte, el actor Josh Gad ha sido mucho más frontal en una publicación de Threads.

"Este puto psicópata no puede caer lo suficientemente bajo. Rob Reiner era mil veces más hombre que tú y, a diferencia de ti, se preocupaba de verdad por el pueblo estadounidense. Ve a pintarte la mano en tu puto baño de oro y destruye cosas como la Casa Blanca. Eso es lo mejor que sabes hacer".

Toda acción tiene una reacción, y la de Donald Trump está obteniendo simple y llanamente la que merece.

Vía | Variety

