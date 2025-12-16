Disney anuncia una película en acción real de Gastón, el villano de 'La bella y la bestia', pero no será un spin-off de la película de 2017

Tú pregunta a Fulano y Mariano, te dirán enseguida quién es el mejor. Sí, desde el estreno en 1991 de 'La bella y la bestia', Gastón se ha convertido en uno de los villanos favoritos de Disney, que, además, no estaba presente en la novela original. Es más: a la hora de crearlo, trataron de hacer un malo de Disney totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados. Salió tan bien que ahora, 35 años después, en plena vorágine de falta de creatividad, han anunciado, por qué no, que tendrá su propia película.

¡Vaya tiarrón es Gastón!

Tal y como confirma Variety, esta película derivada de 'La bella y la bestia' está siendo escrito ahora mismo por David Callaham, conocido por co-guionizar películas como 'Los mercenarios', 'Wonder woman 1984', 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' o 'Mortal Kombat', y cuyo futuro en Hollywood está más que despejado entre 'Gastón', 'Godzilla x Kong: Supernova' y la secuela de 'Spider-man: cruzando el multiverso'.

El proyecto acaba de empezar a rodar, así que no hay todavía ni director asociado ni nos podemos hacer una idea de la trama, pero sí sabemos que Luke Evans no parece ser el elegido para interpretar a su protagonista tras el live-action de 2017. Al estilo de 'Maléfica' o 'Cruella', Disney quiere empezar de cero y darle un toque novedoso, incluyendo un actor que no hayamos visto antes. Eso sí: no es la primera vez que tantea hacer algo con Gastón, porque Evans sí que estuvo a punto de protagonizar una serie precuela en Disney+ hace unos años. Vamos, que se han obsesionado con que nos gusta más de lo que realmente nos gusta.

A pesar de tropezones como 'Blancanieves', el negocio de los live-actions da muchísimo dinero a la empresa, y ya están en distintos momentos de la producción de las versiones con actores reales de 'Vaiana', 'Hércules', 'Enredados', 'Bambi', 'Lilo y Stitch 2' y 'Maléfica 3'. Mientras sigan ganando dinero, ¿por qué van a parar de hacerlas?

