La película número 1 en streaming en 101 países. Un espectacular thriller de acción que hizo historia con 631 millones en taquilla

Que pasen casi seis meses desde el estreno en cines de una película hasta su lanzamiento en streaming se ha convertido en tota una rareza. Lo habitual es que los tiempos de espera cada vez sean más cortos, pero en Apple decidieron que les compensaba eso con 'F1: La película', el blockbuster protagonizado por Brad Pitt que ahora ha conseguido ser número 1 mundial en streaming en 101 países.

'F1: La película' cuenta la historia de Sonny Hayes, un fenómeno del mundo de la Fórmula 1 cuya carrera se fue al garete tras un accidente. Muchos años después es reclutado por su antiguo compañero de equipo para ayudarle a remontar su equipo de Fórmula 1, el cual se encuentra al borde de la quiebra...

Un pasatiempo impresionante

Fue el pasado viernes 12 de diciembre cuando 'F1: La película' se estrenó de forma exclusiva en Apple TV+, donde su éxito ha sido instantáneo. Según informa Flixpatrol, la película dirigida por Joseph Kosinski ha llegado ya a lo más alto en 101 países, aunque no de forma simultánea, ya que hay hay cuatro países en los que solamente fue número 1 el sábado o el domingo.

A este atronador éxito en streaming hay que sumarle lo estupendamente bien que funcionó en cines. Es cierto que se quedó muy lejos de los 1.496 millones de 'Top Gun: Maverick', también firmada por Kosinski, pero a cambio hizo historia al convertirse en la película más taquillera protagonizada por Brad Pitt. Ese honor pertenecía hasta entonces a 'Guerra Mundial Z', que amasó 531 millones de dólares en 2013, pero 'F1: La película' se fue hasta los 631 millones.

Además, 'F1: La película' gustó mucho tanta a la crítica -un 82% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes- como al público -un 7,7 de nota media entre los usuarios de IMDb-, convirtiéndose así en un ejemplo de buen cine de puro entretenimiento. Y también en una de las mejores películas de coches de la historia del cine.

