De ‘La casa de papel’ a ‘Twin Peaks’, estas son las 150 mejores series del siglo XXI

Parece que fue ayer cuando creímos que el mundo se iba a ir al garete por un cambio de fecha y cuando la sociedad moderna colapsó y cambió radicalmente después de que unos aviones impactasen contra uno de los edificios más emblemáticos del planeta —probablemente, el acontecimiento que marcó realmente la transición al nuevo milenio—, pero ya ha pasado pasado 25 años desde que el siglo XXI dio el pistoletazo de salida.

La caja no tan tonta

En estos cinco lustros ha dado tiempo tiempo para mucho, y esto incluye haber estrenado una cantidad ingente de series de televisión y miniseries de mayor o menor calidad. Pero hoy no estamos para hablar aquí de los productos reguleros, sino para escuchar a Alejandro G. Calvo enumerar las 150 mejores producciones televisivas estrenadas en el primer cuarto de siglo.

Como cabría esperar, la lista es de lo más variopinta, y excluye bombazos como 'Los soprano', 'El ala oeste de la Casa Blanca', 'Futurama' o 'Malcolm in the Middle' por haberse comenzado a emitir entre los años 1999 y 2000. Pero esto no está reñido con que la selección llegue a dar hasta vértigo, arrancando con una de mis sitcoms favoritas de los últimos años: la genialérrima 'Platónico', protagonizada por un Seth Rogen que hace doblete con su brillante 'The Studio'.

Por supuesto, también hay espacio para joyas del thriller como la 'Mindhunter' de David Fincher, la descomunal 'The Shield' de Shawn Ryan, 'Chernobyl' de Craig Mazin, 'Bron' de Hans Rosenfeldt —uno de los grandes hitos nórdicos de los últimos tiempos— una 'Alias' de J.J. Abrams cuyo revisionado nos permite disfrutar de la fiesta de los cameos imposibles y, como no podría ser menos, la orgía de cliffhangers delirantes de '24'.

Pero ojo, porque la cosa se caldea en unas primeras posiciones en las que dos versiones internacionales de la misma producción se juegan entrar en el Top 10 y en la que fenómenos como 'Juego de tronos', 'Succession', 'The Wire' o 'Twin Peaks' se miden frente a frente. ¿Quieres saber en qué puesto queda cada una? Pues sólo tienes que dar al botón de play y disfrutar de casi dos horas de seriefilia pura y dura.

