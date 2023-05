Apple TV+ acierta de pleno con la desternillante 'Platónico': Seth Rogen y Rose Byrne se reúnen en esta afilada e imperdible comedia de colegas

Después de encadenar una serie de propuestas que se quedaban en un "sí pero sin más" como 'El premio de tu vida' o 'Silo', incluyendo una temporada 3 de 'Ted Lasso' que va un poco a la deriva, parecía que Apple TV+ no estaba teniendo un especial tino a la hora de estrenar sus nuevas series. Sin embargo, la racha parece acabarse con 'Platónico', su divertida e imperdible nueva comedia.

Una serie de diez episodios protagonizada por Rose Byrne y Seth Rogen en lo que es toda una reunión de 'Malditos vecinos' (Neighbours) ya que cuenta también con su director Nicholas Stoller, quien cocrea esta serie junto a Francesca Delbanco ('Amigos de la universidad').

La premisa es tan sencilla como efectiva: Sylvia y Will son dos amigos que, tras años sin saber nada el uno del otro, se reencuentran cuando el segundo se divorcia. Esto encenderá una chispa perdida de esa gran amistad y la ansia por recuperar ese colegueo, complicidad y química.

Colegas a los cuarenta

Es bastante de agradecer que últimamente proliferen este tipo de comedias en el que se incide en las relaciones a partir de ciertas edades. Ahí tenemos ese lugar feliz que es 'Somebody Somewhere' de HBO Max o sin ir más lejos en 'Terapia sin filtros' también se tocaba el tema de la amistad adulta. Si bien en ambas series tiraban un poco hacia la comedia algo más amarga o dramática, aquí van directamente al tono casi de sitcom.

Lo cual es la mayor baza de 'Platónico', el mirar a su audiencia y decir que, efectivamente, es una comedia de colegas y van a abrazar el subgénero todo lo que les permitan los personajes. Y son bien permisivos y "juguetones" a pesar de que ambos han seguido líneas diferentes de vida (con sus aciertos y fracasos profesionales y románticos).

Esto sin olvidar ese componente de personas en plena crisis de la mediana edad que envuelve a sus personajes. Quizás se ve más evidente en el Will de Rogen por precisamente los caminos por los que la vida le ha llevado; pero también en una Sylvia, que ve que su papel en casa ha cambiado drásticamente en todo este tiempo.

Evitando la rom-com

Por cierto, uno de los grandes aciertos de 'Platónico' es el evitar irse por terrenos románticos y caer así en clichés, construyéndose puramente partiendo de la base sólida de la buena química que desprenden sus protagonistas. Si bien se reconoce alguna nota de tensión sexual, no se no se presentan gestos ambiguos o situaciones que apunten a otra dirección que no sea la amistad.

Tanto Byrne como Rogen están muy divertidos. Sin embargo, tengo la sensación de que el dueto está algo descompensado más allá de la intencionalidad del guion por culpa de un Rogen haciendo, bueno, de Seth Rogen. Está en su zona de comfort y reconozco que si como actor y cómico no soy especialmente fan de su estilo, por lo que se hace un poco cuesta arriba.

Más allá de eso, la gracia de 'Platónico' no solo está en sus gags y chistes notablemente ejecutados y planteados sino también en lo auténtico que se siente, sin forzar las cosas. Esa es, en definitiva, la gran clave por la que esta comedia sale airosa en un terreno en el que es fácil resbalar y "traicionar" su esencia. Toda una alegría.

