'Silo': un intrigante y adictivo thriller distópico de Apple TV+ que flojea en la construcción de este mundo posapocalíptico

Hay bastantes cosas que llaman la atención de 'Silo', muchas de las cuales vienen de sus propias etiquetas de género. La nueva serie de ciencia ficción de Apple TV+ se describe como una distopía protagonizada por Rebecca Ferguson ('Dune') en un mundo posapocalíptico donde los últimos diez mil habitantes de la Tierra viven recluidos en un misterioso y centenario silo.

No se sabe bien quién hizo este gigantesco silo de más de 140 niveles o para que la humanidad pueda sobrevivir una hecatombe que ha hecho inhabitable el mundo y este se rige por unas normas rígidas creadas por Los Fundadores siglo y medio atrás. Más allá de eso, hay un borrón y cuenta nueva de la historia de la humanidad. Nadie sabe qué pasó antes.

Esto no ha impedido, por otro lado, que tengamos una civilización/cultura bastante desarrollada con sus propias tradiciones, su ley y orden. La serie, de diez episodios (de los cuales he podido ver cinco) parte precisamente del misterio en torno a la creación de esta estructura gigante y si se está ocultando a los habitantes del silo una realidad: que el exterior es habitable. Un misterio que empezará a ser desentrañado por una ingeniera tras la misteriosa, valga la redundancia, muerte de un ser querido.

No la llames distopía, llámala noir

Hay un par de factores que me resultan bastante interesantes de la propuesta de Graham Yost ('Justified'), imagino que también heredados de las novelas de Hugh Howey (que no he leído y por tanto no puedo opinar). Lo primero es el que huya bastante conscientemente de las convenciones de las distopías y propuestas similares... incluso pareciéndose mucho.

Esto incluye el que no sea una propuesta joven adulta como, por ejemplo, 'Los 100' pero tampoco es algo muy interesada en incidir en los aspectos más distópicos de este mundo. Es decir, si bien hay cierta segregación de clases a lo largo de una estructura hermética ('Snowpiercer'), el libreto no está interesado en eso.

También se desliga del tópico del "pueblo llano" vs. autoridades para ir un poco más hacia las "cloacas del estado": la alcaldesa durante décadas (Geraldine James) es una fiel servidora del pueblo; el sheriff (David Oyelowo), tres cuartas partes de lo mismo. Otra cosa es si nos metemos con departamentos como el judicial o el IT presidido por Bernard (Tim Robbins).

Podríamos decir que, en este sentido, 'Silo' se parece más a propuestas como 'La ciudad y la ciudad' (cuya adaptación protagonizó David Morrissey), poniendo una misteriosa conspiración en el centro de la trama. Y creo que cuando se centran en este "misterio del universo" y lo que está acarreando, es cuando la serie funciona mejor.

Esto no quita como para que la labor de Graham Yost tome decisiones algo cuestionables. No hablo del primer episodio, magníficamente protagonizado por Rashida Jones a modo de prólogo, es más bien cuestiones de narrativa en lo que va avanzando la serie que hace que haya momentos algo confusos (el comienzo del episodio 2).

Una construcción del mundo algo inconsistente

Más allá de eso, donde creo que 'Silo' es más inconsistente de lo aconsejable es en la construcción del mundo. Por ejemplo, el hecho de que haya pantallas mostrando el exterior (para recordar que es tierra inhóspita) u ordenadores pero que el concepto de vídeo y cámara se les escape; o, también, el concepto de estrellas. Que una cosa es que se haya borrado todo conocimiento del exterior pero otra es que nadie se haya fijado en eso en siglo y medio.

La impresión en general es que en ese aspecto la serie es algo blanda. También en alguna que otra decisión de casting (¿Common?) en lo que, por lo general, es una ficción bastante correcta, con unos buenos valores de producción (no esperábamos lo contrario) y una ambientación bastante lograda.

La mayor virtud de 'Silo' es que, a pesar de que le podamos sacar tal o cual pero, la propuesta engancha gracias a una magnética Rebecca Ferguson y una caja de misterio que poco a poco vamos abriendo. Algo que compensa ante ciertas carencias en el campo emocional o en su desinterés en su propia propuesta distópica.

En Espinof | Las mejores series de 2023