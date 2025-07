"No te vendías". Brad Pitt afirma que su generación de actores era más estricta con su trabajo que la actual

Brad Pitt vuelve a estar en primera línea gracias al estreno de 'F1', una película que ha destrozado varios récords de taquilla. Eso sí, su campaña promocional todavía no ha finalizado, lo que ha llevado al actor a participar en el podcast New Heights, donde ha dejado su valoración personal sobre la nueva generación de actores que está despuntando ahora en Hollywood.

La veterana estrella de 61 años confiesa que "me gusta ver qué traen las nuevas generaciones. Me gusta ver a qué se enfrentan y también cómo se las arreglan para salir adelante. Siento que lo disfrutan más. Nosotros éramos un poco más estrictos, y teníamos que serlo, con la actuación. No te vendías". El actor prosigue diciendo lo siguiente:

Su consejo sobre las franquicias

Y ahora es esta cuestión de: 'Oye, podemos ser artistas en muchos ámbitos diferentes. Así que hagámoslo. Disfrutémoslo'. Pero esta idea de que tienen que tener una franquicia o ser un superhéroe o algo así... Sigo diciendo: 'No, no'. Morirán”

Tampoco es que Pitt haya esquivado siempre las sagas, pues en su momento fue una de las estrellas de la franquicia 'Ocean's', pero es cierto que las secuelas son toda una rareza dentro de su filmografía. Sí que hubo algún intento más, como esa continuación de 'Guerra Mundial Z' que iba a dirigir David Fincher, pero no terminaron de concretarse.

Con todo, es cierto que actualmente es raro que haya actores que esquiven el hecho de abrazar grandes sagas que sirvan como principal motor para sus careras. También es que los tiempos han cambiado y un tipo de películas que antes funcionaban en taquilla ahora suelen estrellarse en cines.

