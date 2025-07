La cancioncilla de Timón y Pumba en 'El Rey León' está genial y le reportó millones de dólares a Disney. Lástima que fuese robada

Entre las bandas sonoras míticas de los clásicos Disney, se podría argumentar que no hay ninguna tan popular como la de 'El Rey León'. Su éxito se consiguió con temas pegadizos y exóticos para el espectador occidental, que querían abrazar las raíces africanas que daban vida a la historia de Simba.

Entre las muchas de sus canciones emblemáticas hay un tema que no fue compuesto originalmente por Hans Zimmer. Titulada 'En la Jungla', se trataba una cancioncilla que cantan Timón y Pumba y que hacía referencia a todo un hit estadounidense de los años sesenta de The Tokens, que volvió a petarlo con el estreno de la película. Esa renovada popularidad ayudó también a descubrir algo más.

'El Rey León 3: Hakuna Matata'

En el año 2000, un reportaje de Rolling Stone reveló a los lectores y fans de la película los verdaderos orígenes de la canción. 'En la Jungla' estaba solo parcialmente basada en 'The Lion Sleeps Tonight' de The Tokens. Su verdadero origen estaba en 'Mbube', una canción por el compositor sudafricano Solomon Linda que irónicamente sí proviene del continente en el que se ambienta la historia, y que grabó en Johannesburgo en el 1939 junto con su banda The Evening Birds y para la productora Gallo Record Company.

El problema es que a lo largo de todos esos años Linda no vio un solo céntimo de sus derechos de autor, a pesar de que tanto los artistas que le sucedieron (la canción tuvo una primera versión americana de The Weavers en los cincuenta) como Disney se habían lucrado a base de bien con ella. Solo la película hizo más de 900 millones de dólares en taquilla, mientras que Linda murió en 1962 sumido en la pobreza.

El por qué no se le dio su autoría en todos esos años fue debido a dos eventos principales. El primero fue que Linda inconscientemente vendió los derechos de la grabación a la compañía por apenas 10 chelines (al cambio apenas supera el euro), ya que no sabía leer. Venta que incluso de considerar válida, según las leyes del momento los derechos deberían haber sido revertidos a la familia 25 años después de su muerte en 1962.

El segundo fue el descubrimiento del musicólogo estadounidense Alan Lomax, quien en los cincuenta encontró una copia de la grabación de las que originalmente se vendieron en Sudáfrica (allí fue un éxito considerable, con 100.000 copias vendidas) y asumió que se trataba de música popular africana libre de derechos. Fue primero The Weavers quienes sacaron tajada, luego The Tokens y luego Disney.

En los noventa, la familia de Solomon Linda se sorprendió al descubrir que habían usado la canción sin su permiso ni compensación, y gracias al impulso que tuvo en Estados Unidos la investigación de Rolling Stone entraron en una batalla legal con Disney que se zanjó en 2006, donde desde la compañía aceptaron dar un crédito de coautor a Linda en la canción, y compensar económicamente con royalties a la familia.

La cantidad nunca se comunicó públicamente, pero se ha calculado que pudieron llevarse entre 20.000 y 65.000 dólares divididos entre la familia y la productora, que es un porcentaje pequeño de los 15 millones de dólares de beneficios que se estima que solo la canción ha reportado a Disney en su historia. El trato parece aún peor si tenemos en cuenta que el acuerdo entre Disney y la familia de Linda solo se extendía hasta 2017, por lo que se perdieron cualquier dinero que pudiera llegar del remake.

