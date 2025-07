'The last of us' pierde a Neil Druckmann, el creador del videojuego original. No hay manera de saber si es la mejor o la peor noticia posible para la serie de HBO

No creo que nadie se lleve las manos a la cabeza si digo que la temporada 2 de 'The last of us' ha supuesto, por lo general, una profunda decepción para los fans de la primera temporada y los videojuegos. Y, como todo barco que se hunde, al final ha sufrido sus primeras bajas prematuras: antes de empezar a preparar una temporada 3 que, previsiblemente, contará el punto de vista de Abby sobre lo ocurrido hasta ahora, uno de sus showrunners ha decidido abandonar el proyecto de golpe.

Vuelta a jugar

Ha sido Neil Druckmann, el creador de la saga en Naughty Dog, el que ha anunciado mediante un comunicado en la página de Instagram del estudio de videojuegos que dejaba la serie en su momento más bajo: "He tomado la difícil decisión de abandonar mi participación creativa en 'The last of us' en HBO. Con el trabajo terminado en la temporada 2 y antes de empezar a trabajar en la temporada 3, este es el mejor momento para pasar a centrarme del todo en Naughty Dog y sus futuros proyectos incluyendo el guion y la dirección de nuestro siguiente juego, 'Intergalactic: The Heretic Prophet'".

Co-crear la serie ha sido un punto culminante de mi carrera. Ha sido un honor trabajar junto a Craig Mazin produciendo, dirigiendo y escribiendo las últimas dos temporadas. Estoy profundamente agradecido por el acercamiento y la dedicación que del talentoso reparto y equipo.

No es el único que abandona la serie por sorpresa: Halley Gross, que co-escribió 'The last of us 2' y trabajaba como guionista y productora ejecutiva, también ha decidido dar el paso, afirmando que "Con gran cuidado y consideración, he decidido apartarme de mi trabajo diario en 'The last of us' para dejar espacio a lo que venga después. Esta experiencia ha sido muy especial. Trabajar junto a Neil, Craig, HBO y el gran reparto y equipo me ha cambiado la vida. Las historias que hemos contado -sobre amor, pérdida y lo que significa ser humano en un mundo terrorífico- son exactamente por lo que amo esta franquicia". Quien quiera leer entre líneas, que lea.

Total, que Mazin se ha quedado solo ante el peligro en una posición francamente complicada, a medio camino entre contentar a los fans de un juego por el que no tiene una implicación tan fuerte como Druckmann y evolucionar para contar sus propias historias, y no solo las que marque el título de Naughty Dog. A día de hoy es imposible saber si el guionista de 'Chernobyl' va a acertar en su visión de la temporada 3 de 'The last of us', si va a abandonar del todo los intentos de adaptar el juego de manera fehaciente o si, en el fondo, necesitaba a Druckmann para llegar a buen puerto y que la cosa no hiciera aguas del todo.

Lo único que está claro es que todos esos rumores que indicaban que habría hasta 4 y 5 temporadas parecen estar, poco a poco, pinchándose y demostrando que con 3 era más que suficiente antes de que 'The last of us' se convierta en una serie, precisamente, zombi.

