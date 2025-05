La escena del porche en 'The Last of Us' es brutal y me ha destrozado, pero creo que la han malgastado y que llega antes de tiempo

Las acciones tienen consecuencias. Especialmente en 'The Last of Us', que en su segunda temporada continúa mostrando de qué manera repercute en otras personas las decisiones de ciertos personajes.

El sexto capítulo es un ejemplo más y aprovecha para incluir una de las secuencias más desgarradoras del videojuego en el que se basa. Aunque la decisión de traer esta escena justo ahora podría perjudicar al resto de la temporada.

Atención a partir de aquí, porque las siguientes líneas estarán plagadas de SPOILERS.

Al final del episodio 6 asistimos al que fue uno de los últimos encuentros entre Joel y Ellie (Bella Ramsey). Una conversación que tiene lugar en el porche de la casa donde viven y que explica la manera de actuar del personaje de Pedro Pascal justo antes de morir.

Después del salto temporal entre la primera y la segunda entrega, era cuestión de tiempo que acabásemos viendo un encuentro cargado de tensión entre Joel y Ellie. Les hemos acompañado en sus idas y venidas, en los momentos de mayor unión y cuando se separan, y antes o después tenían que tener una conversación a solas. Y el momento elegido fue bajo un porche.

Una última conversación

La manera de actuar de Joel tras lo ocurrido en Salt Lake City tiene un gran efecto en Ellie y ella termina alejándose de él por cómo le mintió. Pasa el tiempo y poco a poco asimila mejor la situación, pero Ellie no puede evitar que ese desengaño termine contaminando incluso los momentos más felices que vivió con él. Como, por ejemplo, aquella emocionante excursión que hicieron en su cumpleaños.

El día de Año Nuevo, Ellie decide confrontarle por fin y exige a Joel que le cuente la verdad sobre lo ocurrido. Él se da cuenta de que ya no puede seguir mintiendo y termina admitiendo que evitó que se acabara encontrando una cura para el Cordyceps, principalmente porque esto implicaba la muerte de Ellie.

También reconoce que mató a todas esas personas y aunque Ellie ya sabía lo que había hecho, es la primera vez que vemos cómo procesa toda esta información.

El enfado de Ellie

Aquel día en Salt Lake City, Joel le salvó la vida a Ellie, pero también empeoró la de todos los demás matando al padre de Abby (Kaitlyn Dever), que era la única persona conocida en el mundo capaz de desarrollar una cura.

La decisión de Joel fue egoísta y también implica en cierto modo que es responsable de las muertes que llegaron desde entonces, como la de Eugene. Además, tampoco le dio a Ellie la oportunidad de elegir si sacrificarse o no.

Joel sabía lo que todo esto implicaba para Ellie y también lo que significaba para el mundo en general, pero decidió salvarle la vida. Sabía que Ellie no habría accedido, y sabía que les estaba arrebatando algo importantísimo a todos, pero lo hizo de todas maneras porque no soportaba perderla. Porque la quería y porque ya había perdido a su hija antes.

Y también sabía que, si tuviera la oportunidad de volver atrás en el tiempo, volvería a tomar la misma decisión.

¿Qué hará Ellie ahora?

Teniendo en cuenta lo que ha ocurrido, el viaje de Ellie a partir de ahora tendrá una carga emocional incluso mayor. Cada vez que vea a alguien morir por una mordedura, Ellie se sentirá culpable y parte de esta culpa le llevará a sentir una ira y un enfado irremediables hacia Joel. Y ahora que Joel no está, su camino hacia el perdón será largo e incluso más intenso.

La segunda temporada nos plantea una reflexión muy interesante sobre la muerte y cómo la pérdida puede complicar aún más los sentimientos. Ellie siente rabia, culpa, tristeza y muchas otras cosas, pero también sabe que sigue viva gracias a él. Al final, todo lo malo que puede asociar con él trae mucho bien y aunque necesite tiempo, acabará haciendo que encajen las partes positivas con lo negativo.

La escena es brutal, pero llega antes de tiempo

De manera similar a como transcurre en el videojuego, Joel y Ellie comparten una escena bajo el porche que resulta crucial. Y está prácticamente calcada del material original, aunque en la serie transcurre mucho antes.

De hecho, aunque en el videojuego se guarde prácticamente para el final, la serie opta por liberarla ahora, para dejar que el espectador acceda a la profundidad que tiene la decisión que toma Joel para Ellie.

Es cierto que puede ser precipitado optar por mostrar demasiado pronto esta secuencia, y temo que así sea, pero al mismo tiempo ayuda a establecer una conexión más intensa con los personajes (especialmente para los que no hayan jugado a los juegos). Y también puede ser una decisión creativa que acabe sorprendiéndonos para bien después. Al fin y al cabo, ya ha ocurrido así antes.

