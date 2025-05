El descenso a los infiernos de Ellie en 'The Last of Us' es desgarrador, pero también una parte esencial en la historia. Y la serie sabe muy bien cómo contarlo

Si tuviéramos que hacer un ránking con los episodios de 'The Last of Us' puntuándolos en función de la brutalidad o de la intensidad emocional que nos provocan, es probable que incluyésemos el capítulo 5 de la temporada 2 en el top 10. Porque es el que marca un punto de inflexión muy importante para Ellie (Bella Ramsey). Atención, porque a partir de aquí habrá SPOILERS.

Durante su segundo día en Seattle, Ellie y Dina (Isabela Merced) se han cruzado de una forma u otra con los Serafitas y también con el Frente de Liberación de Washington. Los encontronazos han sido muy intensos y el último de ellos hace que Ellie tome otro camino, dejando atrás a Dina y adentrándose en un viaje que termina sacando a relucir su lado más oscuro.

Así se hizo

En un momento dado, Ellie acaba en un laberinto subterráneo y el eco empieza a repetir sin parar una pregunta: dónde está Abby. Esto mismo es lo que le pregunta la protagonista a Nora (Tati Gabrielle) cuando la encuentra, dando pie a una secuencia bañada en luz roja que nos deja ver un lado que no conocíamos de ella. El que saca a relucir cuando se ve sobrepasada por el enfado y la ira.

Sobre esto mismo hablaba el showrunner Craig Mazin con The Hollywood Reporter:

“En ese momento, en ese pasillo, [el director] Stephen Williams, Bella y yo discutimos cómo desafiaría esto a los espectadores, porque creo que todos queremos a Ellie y la apoyamos, en parte porque es la protagonista. Pero aquí no ocurre. Se aleja de Jesse y Dina y hace algo horrible. Vemos la mirada en su rostro y la forma en que se transforma en esa escena. Le tenía miedo, no me gustaba y no quería que hiciera lo que estaba haciendo".

De hecho, también comentó que, tanto Tim Good, el montador del episodio, se referían a Bella Ramsey como un "bebé tiburón", haciendo referencia a su mirada oscura y a la ferocidad que Bella es capaz de generar en escena. La cual sirve para recordar lo que hizo Abby y por qué razón mató a Joel.

“Justo cuando Abby empezó a desviarse de la razón, vemos a Ellie hacer lo mismo. Esto ya no es racional. Está muy lejos de ese discurso que pronunció en la reunión de Jackson. 'Oh, esto no se trata de venganza, se trata de nosotros y de la comunidad'. No es así para nada. Esto está volviendo a ser lo que siempre ha estado dentro de Ellie: una rabia que creo que ni siquiera ella misma comprende del todo”.

Después, Mazin se adelantó a los acontecimientos, revelando que “esta no será la última vez en la temporada que Ellie hará algo que nos haga sentir que no podemos acompañarla”.

El cambio es radical

La secuencia en la que Ellie se enfrenta a Nora es desgarradora y los espectadores somos conscientes del momento exacto en el que pierde la humanidad y se deja llevar por el impulso. Acaba torturando a Nora, que acaba de ser infectada, y todo para intentar recopilar información sobre el paradero de Abby.

Sin duda alguna, es un ejemplo más de cómo les afecta la oscuridad a los personajes y también de que 'The Last of Us' no es ninguna guerra de bandos, sino una forma de exponer lo que ocurre cuando perdemos lo que nos hace humanos. Y lo que ocurre con Ellie hace que la historia sea cada vez más interesante de ver. Aunque también sea igual de dolorosa.

