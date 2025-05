'The Last of Us' sigue acertando con su representación LGTBQ+. Me emociona pensar que habrá personas queer que tendrán referentes como Ellie y Dina

Después de varias generaciones carentes de referentes culturales o de un simple espejo en el que poder mirarse, por fin empieza a proliferar la representación LGTBQ+ de calidad en pantalla. Y aunque la época de dudas seguirá existiendo, para muchas personas queer, las más jóvenes tendrán cada vez más fácil la labor de identificar lo que les ocurre al ver realidades parecidas a la suya en el cine o las series.

En esto tiene un poquito que ver 'The Last of Us', que ya nos emocionó con la historia de Bill y Frank en la primera temporada y ahora vuelve a hacerlo con la de Ellie (Bella Ramsey) y Dina (Isabela Merced). La primera duró apenas un episodio y fue solo un aperitivo de lo que esta serie tiene que decir sobre las narrativas LGTBQ+. Porque la segunda se ha ido desarrollando más lentamente y de una forma igual de tierna y cuidada.

Y, por supuesto, sin importar el bombardeo de odio que pueda llegar después. Porque, en especial el segundo caso está sacado íntegramente de los videojuegos.

Cómo hacer que llueva a gusto de todos

Al igual que ocurrió con la primera tanda de capítulos, 'The Last of Us' ha tenido que encontrar un equilibrio complicadísimo en la segunda entrega, tratando de acertar con lo que quieren ver los fans de los videojuegos y buscando al mismo tiempo una recreación que aportara algo diferente. Pero, de nuevo, lo han conseguido.

Los creadores de la adaptación Neil Druckmann y Craig Mazin hacen que toda esta aventura valga la pena, porque toman decisiones arriesgadas que funcionan, reinventando a personajes que no tenían tanto peso antes o apostándolo todo por antagonistas como Abby (Kaitlyn Dever) para satisfacer las necesidades narrativas de un medio muy diferente.

Es una labor muy minuciosa que no suele contentar a todo el mundo, pero que enriquece a la serie como un producto audiovisual que tiene mucho valor por sí sola.

Un cambio a mejor

Entre las modificaciones que se incluyen en 'The Last of Us', la segunda temporada juega en favor de profundizar en la relación entre Ellie y Dina. Para ello, introduce ciertos cambios en la disposición narrativa de Dina, consiguiendo que su relación con Joel (Pedro Pascal) se estreche para que el vínculo posterior con Ellie sea más profundo.

Esto hace también que Dina termine siendo coprotagonista de la serie, convirtiéndose en un rayo de luz para Ellie en el momento adecuado, justo después de la trágica muerte de Joel a manos de Abby. "Ellie está muy triste y enfadada”, contaba Isabela Merced en una entrevista para Variety, donde añade que, a pesar de eso, "cuando Dina está cerca, es como si de repente pudiera recuperar la alegría que sintió alguna vez”.

Qué suerte contar con las actrices adecuadas

Por suerte para todos, tanto espectadores como audiencias sedientas de narrativas LGTBQ+, la historia de amor que surge entre Ellie y Dina es incluso más potente si cabe porque está interpretada por dos actrices queer.

Y por dos personas que, además, son conscientes del altavoz que tienen para mostrar una realidad a todo color que por desgracia ha sido silenciada y relegada a permanecer en las sombras durante siglos. Porque sigue haciendo falta que la pantalla arroje luz, pero especialmente ahora, en una época de tantísima crispación y polarización.

Además, gracias a historias como la de Ellie y Dina sabemos que el duelo puede tener muchos matices y atravesar distintas fases como la de la tristeza, la alegría o la de la melancolía del recuerdo.

Conviértete en tu propio referente

Aunque me rompa el corazón ver que Ellie y Dina no reconocen las banderas arcoíris en medio de la devastación -no hay que culparlas, nacieron en medio del apocalipsis-, me emociona ver que las historias LGTBQ+ tienen cabida en cualquier tipo de historia. Y también que las actrices que las interpretan saben lo que esto implica.

"Nadie piensa que soy queer y está bien, no me importa. Soy actriz, así que puedo interpretar a cualquiera, ¿no?. Pero que signifique tanto para mí personalmente es genial", expresaba Merced en la misma entrevista cuando le preguntaron sobre lo que significa para ella este tipo de representación.

"Solo pienso en la gente de mi ciudad que quizás nunca me ha visto así, viendo esto y conociéndome de verdad, entendiéndome, y viéndolo a gran escala. Y luego imagino a alguien como yo: criado en la fe católica, reprimiendo sus emociones y quizás queriendo ser actor, porque te sorprenderías con la de gente que hay así... Para mí, eso es importantísimo y genial. Y eso es lo genial del juego y del material original: se adelantó a su tiempo".

La actriz también aprovechó para "agradecer gran parte de la historia de amor lésbico [entre Ellie y Dina] a Halley Gross, que se incorporó en el segundo juego y fue una gran defensora de la relación entre ellas, tomando la iniciativa en cuanto a la fisicalidad y el romance".

Dar las gracias no es suficiente

Una vez habiendo visto lo que acaba de pasar entre Ellie y Dina, lo que está por llegar en 'The Last of Us' será incluso más intenso si cabe. "Personalmente, creo que están enamoradas. En mi mente, eso es lo que está pasando", confesaba Merced en Deadline.

"Creo que, para ellas ahora mismo, es como una primera gran experiencia amorosa. Pero ahora hay cierta madurez, porque creo que han visto muchas partes vulnerables la una de la otra. Eso es lo que me gustaría pensar, desde mi pequeña mente de fan".

Puede que el sector queer de la audiencia se sienta más apelado por historias como la de Ellie y Dina, pero lo cierto es que, además de ser entrañable lo que acaba de florecer entre ambas, también nos ayuda a implicarnos con ellas mucho más como personajes. Cuando dicen que están "juntas" en este viaje, los espectadores sentiremos la necesidad de acompañarlas.

Incluso a sabiendas de que cada trayecto que nos propone 'The Last of Us' será doloroso y que puede implicar tener que renunciar a lo que más queremos por el camino.

