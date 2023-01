'The Last of Us' 1x03: cómo difiere la historia de Bill respecto al videojuego y por qué es esencial para la narrativa de la serie de HBO

Si os soy completamente sincero, entre mis planes para este último lunes de enero no entraba empezar el día llorando a lágrima viva con el tercer episodio de 'The Last of us', pero la serie de HBO ha continuado ofreciendo televisión de primera calidad y una clase magistral en lo que a adaptar videojuegos respecta desviándose una vez más del material original para enriquecer su ya de por sí fantástico universo.

A partir de estas líneas entraremos en detalle sobre las nuevas rutas que han tomado Craig Mazin y Neil Druckmann en 'Mucho, mucho tiempo'.

Amor en tiempos de Cordyceps

Esta semana, la traslación a la pequeña pantalla del juego de Naughty Dog ha optado por distanciarse del punto de vista de Joel y Ellie para centrar el núcleo de su narrativa en Bill; uno de los personajes secundarios de 'The Last of Us' que no pudieron tener un mayor desarrollo en la versión jugable de la historia. En ella, a través de pequeños detalles, se planteaba que mantuvo una relación sentimental con un hombre llamado Frank muy diferente a la que hemos visto en 'Mucho, mucho tiempo'.

En el videojuego, Bill y Frank convivieron cerca de dos décadas juntos en su fortificación de Lincoln. Llegado un punto, la pareja mantuvo una discusión debido a las estrictas medidas y prácticas de Bill en lo referente a la seguridad que terminó con Frank rompiendo la relación y huyendo. Desgraciadamente, Frank acabó infectado tras un ataque y se suicidó —sin antes haber conocido a Joel—, no sin antes dejar una nota en absoluto agradable para Bill.

En la serie se ha optado por dar un giro a lo que vivimos en 2013 y tratar este romance posapocalíptico de un muy distinto. Bill y Frank logran pasar una vida juntos y felices —con sus más y sus menos, por supuesto— después de que el segundo cayese en una de las trampas del preparacionista, hasta que los estragos de la edad acaban con el idilio. El deteriorado estado de salud de Frank hace que pida a su pareja que le ayude a suicidarse tras pasar un último día juntos, pero Bill decide irse junto al amor de su vida.

Todo esto está narrado con un mimo y una efectividad innegables, pero ¿qué ha llevado a los showrunners de la serie, a optar por este ángulo? Durante una conversación con Insider, Mazin dio su punto de vista al respecto.

"En el juego hay un hilo hermoso que sugiere que Bill y Frank mantenían una relación. Sólo le sugerí a Neil que tal vez podríamos tirar de ese hilo y llevarlo en una dirección diferente en lo que respecta al modo en que se describe en el juego, y usarlo par mostrar el paso del tiempo y para explorar algunos de los temas que son tan importantes para la serie, temas sobre lo que significa amar a alguien, los diferentes tipos de amor, incluyendo un amor que puede ser mu protector, violento y peligroso, y cómo podríamos dar a esos dos hombres una victoria. Lo consiguieron. Tuvieron un largo amor y un final que fue bastante pacífico y feliz".

Druckmann, por su parte, añadió lo siguiente.

"En el juego... principalmente porque nunca abandonamos la perspectiva de Joel y Ellie, no podemos ver cómo vivió Bill su vida. Cuando tienes un espacio seguro, ¿qué motivo te queda para vivir? Me encanta que Craig planteó esta historia de, 'Vamos a apoyarnos en esto y a mostrar que es un Bill diferente para el que, en un principio, todo se trata de sobrevivir y nada más. Y después llega esta otra persona que sigue buscando la belleza en la vida, incluso en estas horribles circunstancias. Este Bill, en este mundo, en el mundo de la serie, eventualmente cambia y se entrega a ese amor y a pensar, 'Oh, esto es lo que importa en la vida'".

Amor y propósito

El episodio, además de para permitirnos profundizar en aspectos por los que el videojuego sólo pudo pasar de puntillas, ha servido para reforzar el discurso y los temas sobre los que gira la producción —que no deja de versar, al igual que el original, sobre el amor, sus claroscuros y sus consecuencias— y, en última instancia, para apuntalar el arco dramático de Joel gracias a la carta que le deja Bill antes de morir.

En ella le explica cómo encontró su propósito para seguir adelante en la protección de Frank, y le deja su arsenal para que él haga lo mismo con Tess. Pero con la contrabandista fuera de la ecuación, el personaje de Pedro Pascal comienza a ver a Ellie como su propio "propósito".

Druckmann lo explica así.

"Le da una advertencia demasiado tarde. Esto es lo que tienes que hacer por Tess. Y después Joel se da cuenta, 'Bueno, es demasiado tarde para Tess. Tal vez no lo es para esta cría".

Mazin, en una entrevista con la revista Time ha condensado todo lo expuesto con anterioridad en una simple reflexión, dejando claro que, en última instancia, la mayor utilidad de la encantadora historia de Bill y Frank no es otra que potenciar la de Joel y Ellie. Si hay hueco para la felicidad en este mundo, el dúo protagonista tiene mucho que perder durante su periplo.

"Uno de mis objetivos era mostrar que hay un modo de vencer. Quiero decir, termina trágicamente, pero según entiendo es un final feliz. han tenido una vida genial juntos. Y si sabemos que el éxito emocional puede seguir ocurriendo en este mundo, si puede ir bien, podemos preocuparnos un poco más mientras Joel y Ellie avanzan a través de la historia porque si no hay opción de que vaya bien, a nadie le importa. Pero si la hay, de eso va la historia".

Es posible que con 'Mucho, mucho tiempo', 'The Last of Us' haya tocado techo. Pero si lo que está por venir es la mitad de fantástico, intenso y emotivo, podemos ir haciéndole hueco en la parte alta de la lista con lo mejor de 2023.