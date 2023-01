'The Last of Us': todas las diferencias más importantes entre la serie de HBO y el videojuego de Naughty Dog

No tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que 'The Last of Us' vaya a convertirse en una de las mejores series de un 2023 que, como quien dice, acabamos de estrenar. La flamante adaptación del magnífico videojuego de Naughty Dog firmada por Craig Mazin y Neil Druckmann se ha alzado por méritos propios como una clase magistral sobre cómo trasladar una narrativa interactiva al medio catódico, y buena parte de culpa la tiene su equilibrada fidelidad al material original.

Desde su primer episodio, la serie de HBO ha destacado por hacer gala de un enorme respeto al juego de Druckmann; no obstante, en última instancia se ha visto enriquecida por un buen número de añadidos y cambios que, además de proporcionar un mayor contexto y ayudar a la construcción del mundo en que se ambienta y los personajes que lo habitan, ayudan a hacer la experiencia más atractiva para los conocedores de la aventura de Joel, Ellie y compañía.

Para tener localizadas las variaciones más importantes —repito, las más importantes— sin demasiados quebraderos de cabeza, en este artículo, que actualizaremos semana a semana, vamos a recoger todas las de la primera temporada de 'The Last of Us'. ¡Al lío!

Por supuesto, a partir de este punto habrá spoilers a mansalva de los episodios ya emitidos de 'The Last of Us', así que continúa leyendo bajo tu propia responsabilidad.

Episodio 1: 'Cuando te Pierdes en la Oscuridad'

La introducción

Nada más arrancar, 'The Last of Us' nos sorprende con la primera escena inédita respecto al videojuego. En ella, ambientada en un programa de televisión de finales de los 60, se aporta contexto sobre el hongo Cordyceps a través del debate entre dos científicos que tratan de argumentar su postura sobre qué elemento o patógeno podría ser el desencadenante de una pandemia que acabase con la raza humana.

El prólogo

Alineándose con la obra original, la producción de HBO da su pistoletazo de salida —introducción aparte— de la mano de Sarah, la hija de Joel. No obstante, este pasaje se distancia en algunos aspectos de su referente, comenzando por el tiempo que pasamos junto a su protagonista, mucho mayor en la versión televisiva de la historia.

En el juego nuestra interacción con Sarah se limita básicamente a los confines de la casa durante el cumpleaños de Joel, incluyendo la escena del sofá en la que le regale el reloj y el posterior pasaje en el que todo se va al garete. En la serie, además de esto, compartimos escenas con su padre y su tío Tommy —que en el juego no llama a Joel para que le saque del calabozo—, acompañamos a la adolescente a arreglar el reloj, a clase e, incluso a hacer galletas a casa de la vecina.

Y ya que mencionamos a la encantadora anciana, debemos detenernos en el primer ataque de un infectado que presenciamos. En el juego también es un vecino, que atraviesa la cristalera que da acceso a una de las habitaciones de la casa, pero en la serie es la yaya quien da el primer susto a Sarah, Tommy y Joel antes de que este último le parta la cabeza en dos con una llave inglesa. Maravilloso.

Para cerrar esta sección, un pequeño detalle que me encantó. En el juego, un vehículo que circula por una calle perpendicular es el que colisiona con el de Joel y familia mientras conducen a toda velocidad escapando del caos. En el show logran evitar el choque, pero terminan volcando debido a un avión que se estrella delante de sus narices. Ya que se cambian cosas, que sea para aumentar la dosis de espectáculo.

La elipsis

Este cambio no es especialmente determinante para la narrativa, pero sí que es curioso. En el videojuego, el grueso de la historia se ambienta en el año 2033, 20 años después del inicio del brote de Cordyceps; en la serie, por otra parte, la aventura de Ellie arranca en 2023 —también 20 años después del prólogo con Sarah—.

Las esporas

No voy a negar que, en la escena en la que Joel y Tess entran en un sótano con aspecto poco salubre y decorado con un infectado disecado en una pared, empecé a ponerme un poco tenso al ver que no sacaban sus máscaras de gas. Pues bien, en la 'The Last of Us' televisiva las esporas no forman parte de la ecuación infecciosa por decisión de los showrunners, limitándose la transmisión a los mordiscos y a los desagradables brotes que salen de la boca de los portadores del Cordyceps.

Otros detalles

Antes de dar carpetazo al primer capítulo, repasemos rápidamente otras variaciones sin entrar en mucho detalle. Estas incluyen el cariz más obvio de la relación entre Joel y Tess —mucho más ambigua en el videojuego—, la dinámica con Tommy es diferente —en el juego los hermanos no han mantenido contacto en años una vez estalla la pandemia—, la subtrama de Robert se finiquita en una escena y la batería que tanto ansía Joel no hace acto de aparición en la versión jugable.

Episodio 2: 'Infectados'

Conexión Indonesia

Del mismo modo que ocurrió en 'Cuando te pierdes en la oscuridad', 'Infectados' arranca con una secuencia introductoria inédita que continúa reforzando los orígenes de la pandemia. De este modo Mazin y Druckmann ubican el epicentro del brote de Cordyceps en una fábrica de harina de Yakarta, capital de Indonesia, y nos muestran las funestas consecuencias potenciales del asunto a través de los ojos de una micóloga que sugiere instantáneamente bombardear la ciudad como método de contención.

La mente colmena

En el videojuego, Joel y Ellie entran en el hotel después de la muerte de Tess —aunque la escena está plagada de similitudes con el original—. No obstante, de esta secuencia nos vamos a quedar con la clase magistral sobre infectados que se nos da desde lo alto del edificio, donde se explica que los infectados funcionan como una suerte de mente colmena conectada a través de unas raíces que, de ser alteradas, atraerán a los huéspedes de Cordyceps de los alrededores. No tenemos esporas, pero tenemos este nuevo peligro.

El encuentro con los Chasqueadores

Después del guiño a las aterradoras criaturas ciegas que nos dejó el último plano del primer episodio, 'Infectados' nos ha brindado un primer vistazo como Dios manda a los temibles Chasqueadores. Este ha sido durante la setpiece ambientada en el en el museo de Boston, algo más tarde que en el videojuego y en una localización diferente.

Ni rastro de FEDRA

Una decisión que no ha agradado a muchos fans del original y que, personalmente, comprendo a la perfección —especialmente para aligerar la salida de la QZ de Boston y llegar rápidamente al Capitolio— es la ausencia de soldados de FEDRA en los alrededores de la Zona de Cuarentena; lo cual nos lleva a la siguiente diferencia...

La muerte de Tess

Probablemente, el cambio más controvertido hasta la fecha ha sido el modo en que se ha tratado la muerte de Tess. Eliminar el factor FEDRA de la ecuación ha implicado tener que buscar otra resolución para este giro, que originalmente tenía a los soldados como principales protagonistas. En su lugar se ha recogido la explicación sobre la conexión entre raíces e infectados para atraer a una horda de criaturas al Capitolio que Tess —infectada— decide eliminar, sacrificio mediante, para dar una vía de escape a Joel y Ellie. Para rematar, la serie nos deja un momento particularmente desagradable en el que un infectado parece "besar" a la heroína de la función introduciéndole unos filamentos en la boca.

Otros detalles

En esta ronda rápida subrayaremos que en el capítulo Ellie es mordida por segunda vez —esto no ocurre en el juego— y que Tess hace referencia a Bill y Frank —en el juego, recordemos, Frank sólo hace acto de presencia una vez ha muerto—.