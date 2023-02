'The Last of Us' es una nueva víctima del review bombing, pero el problema no son las puntuaciones, sino la LGTBIfobia que se esconde tras ellas

Como Stan Lee en el capítulo de 'Los Simpson', el review bombing no es que haya vuelto, es que nunca se ha ido. Hace cosa de medio año, esta ridícula práctica, consistente en puntuar negativamente en masa productos audiovisuales —incluyendo series, películas y videojuegos— por cuestiones ajenas a la producción y, generalmente, de tinte sociopolítico, encontró su última víctima en 'El señor de los anillos: Los anillos de poder'.

Por aquél entonces, la serie de Amazon Prime Video vio sus notas en plataformas conocidas como "agregadoras" como Metacritic o IMDb afectadas por usuarios que, al grito de "Tolkien se está revolviendo en su tumba", adjudicaron puntuaciones de cero o uno sobre diez esgrimiendo argumentos como "Un casting patético, cero emoción pero muchos actores negros/gordos/transgénero" o "¿Cuándo van a darse cuenta estos gilipollas de que LA MIERDA WOKE NO VENDE?".

Por desgracia, todos sabíamos que era cuestión de tiempo que el review bombing volviese a afectar a un título que, en términos generales, está siendo alabado por la crítica y la inmensa mayoría del público. En este caso, la papeleta le ha tocado a una 'The Last of Us' cuyo maravilloso tercer episodio, titulado 'Mucho, mucho tiempo', nos ha dejado una de las historias más románticas, emotivas y mejor narradas que hayamos visto en una larga temporada. El problema para algunos es que está protagonizada por una pareja homosexual...

De notas y demografías

Esta mañana, mientras tomaba mi café despertador, una especie de sentido arácnido se activó en mi cerebro y me hizo pensar: "Entra en IMDb y Metacritic a ver las puntuaciones de los tres capítulos de 'The Last of US". Me gustaría decir que lo que descubrí me sorprendió positivamente, pero nada más lejos de la realidad; en lugar de una evolución lógica de las notas, me topé con el enésimo caso en la línea de lo que le ocurrió a 'Los anillos de poder'.

Para muestra, un botón. En Metacritic, los dos primeros episodios de la serie de HBO cuentan con puntuaciones de 8,7 y 8,8 respectivamente. La media de 'Cuando estás perdido en la oscuridad' se extrae de 277 valoraciones positivas, 11 mixtas y 19 negativas, mientras que la de 'Infectados' lo hace de 277 positivas, 11 mixtas y 19 negativas. La nota discordante la da, tal y como era de esperar, 'Mucho, mucho tiempo'.

Notas del tercer episodio de 'The Last of Us' en Metacritic.

El episodio que narra el idilio entre Bill y Frank tiene una nota de 4,3 —aproximadamente la mitad de sus dos predecesores—, extraída de 263 valoraciones positivas, 34 mixtas... y 401 negativas. Si nos fijamos, la suma de positivas y mixtas está en la línea del total de reviews de los dos capítulos anteriores; pero a esta habría que añadir las de cuatro centenares de personas que, curiosamente, no se molestaron en puntuar las otras dos semanas.

En IMDb la variación en cuanto a nota global es mucho más sutil. 'Cuando estás perdido en la oscuridad' e 'Infectados' lucen dos espectaculares 9,2 y 9,3, mientras que 'Mucho, mucho tiempo' desciende hasta el 8. Es al ver el índice de puntuaciones cuando la cosa cambia, mostrando una tendencia casi idéntica en los dos primeros, en los que las puntuaciones de 10, 9 y 8 se mueven entre el 60%, el 25% y el 10%, relegando la peor nota a un ínfimo porcentaje de 1,5%. El capítulo de la discordia, por otra parte, ve polarizadas completamente sus valoraciones al contar con un 51,6% de dieces y un 28,3 de unos.

Notas del tercer episodio de 'The Last of Us' en IMDb.

Lo que llama poderosamente la atención es la ficha demográfica de IMDb. Mientras las de los dos primeros capítulos son bastante homogéneas, siendo las únicas notas discordantes las usuarias identificadas como mujeres mejores de 18 años, cuyas notas se mueven en torno al 7 —el resto oscilan entre el 8,5 y el 9,3, la ficha del tercero revela que la media de puntuaciones es holgadamente inferior en el sector masculino.

Concretamente, hombres y mujeres compartieron prácticamente la misma media de valoración en semanas anteriores —entre el 9,1 y el 9,2—, pero 'Mucho, mucho tiempo' pese a mantener la buena acogida entre el público femenino —que sube su media al 9,5—, ha visto caer más de un punto la puntuación media entre personas identificadas como varones, que se queda en el 8,1%. El número de votaciones totales, por cierto, se ha incrementado en más de 40.000 para la ocasión.

No lo llames review bombing, llámalo LGTBIfobia

Por si esto fuera poco representativo, nada mejor que echar un vistazo a algunos de los comentarios que han dejado los presuntos review bombers —que luego salimos con el "¿qué pasa con la presunción de inocencia?"— para confirmar que estamos ante un nuevo caso. Un breve paseo por Metacritic nos permite leer perlas acompañando puntuaciones de 0 como "Basta de agenda LGTB", "¿Por qué LGTB? ¿Por qué no enseñar a una pareja heterosexual?", "Basta ya de propaganda y cultura woke idiota", "Otra mierda woke para volver a la gente blanda", "Incómodo de ver" o "Capítulo asqueroso de inclusión forzada".

Podría escribir párrafos y párrafos con infinidad de ejemplos homófobos extraídos únicamente de Metacritic, aunque no es la única red en la que han proliferado. Sin ir más lejos, en un vídeo que he publicado en TikTok hablando sobre la narrativa del episodio han escrito perlas como "Solo es adoctrinamiento homosexual, un transtorno mental que nos quieren hacer ver cómo normal" [sic] o "Si querés ver 2 barbudos besándose y creando su historia de amor ponete a ver novelas gay" [sic]. Por cierto, como nota humorística, en el videojuego Bill y Frank ya son homosexuales.

Aunque cueste creerlo, estamos en el año 2023. Llegados a este punto de nuestra historia, sería lógico pensar que lo "forzado" sería que todos los personajes de una serie fuesen heterosexuales y de raza blanca, pero parece que lo coherente no tiene cabida en nuestra realidad. Y es que cuesta entender que ver a dos hombres besándose en una pantalla ponga tan nerviosas y ofenda tan profundamente a tantas personas. ¿Quién es el "ofendidito" ahora?