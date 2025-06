Cómo Amazon Prime Video rechazó 'Adolescencia' antes de convertirse en un bombazo de Netflix. "Si puedes darnos a Gerard Butler en un avión lo haremos, pero esto no"

Ahora que hemos llegado a la mitad del año podemos afirmar sin tapujos que 'Adolescencia' es ya una de las series más importantes de 2025, y uno de los ejemplos más claros del motivo por el que seguimos teniendo Netflix: nunca sabes cuál va a ser su siguiente gran fenómeno global. De hecho, en este caso, salvaron la serie del infierno de producción al que se dirigía por culpa... de Amazon Prime Video.

'Adolescencia', con Gerard Butler

Según cuentan en una estupenda crónica de Vulture, después de hacer la fabulosa 'Hierve', la productora de Brad Pitt quedó fascinada por lo que el equipo había hecho, y les propusieron hacer una serie en la que cada episodio fuera, al igual que la película, un plano secuencia. Stephen Graham empezó a pensar de qué podía tratar el proyecto, y, en cuanto tuvo una ligera idea, inmediatamente se reunió con Amazon Prime Video, con quienes Plan B -la productora en cuestión- tiene un acuerdo mediante el que tienen prioridad en sus proyectos.

De hecho, fue Amazon quien les pagó para escribir el piloto, que Graham hizo a cuatro manos junto a su mujer, Hannah Walters... aunque la idea de hablar de la cultura incel y la manosfera fue de su asistente, Mariella Johnson, que le dio la sugerencia de investigarlo más: "Era algo que sentía que entendía, pero realmente no era así. Durante unos días, investigué muchísimo y pensé '¿Esta es la historia?'". Y vaya que si lo era. Terminaron el primer episodio, lo mandaron a Amazon y se quedaron esperando sin tener más noticias.

No es que se pudiera retomar más adelante: el equipo solo estaba disponible para rodar durante el verano de 2024, y no querían solo vender el concepto, sino la serie al completa hecha por un equipo en particular. Como Amazon tardaba en decidirse, a finales de 2023 decidieron hacer más guiones sin que nadie se los pidiera: "Los episodios dos y tres fueron escritos sin promesa de pago basándonos en que creíamos que alguien haría esta serie. Lo que fue un riesgo estúpido, la verdad". De hecho, estuvo a punto de irse al traste cuando, en Navidad, Amazon les llamó para reunirse en Londres.

Fuimos a esa reunión pensando "Oye, vamos a hacerla". Estábamos en una habitación grande con asientos de cuero y tal, y una ejecutiva que había volado desde América nos estaba diciendo lo bueno y brillante que era el guion, y cómo la sociedad necesitaba este tipo de proyectos. Entonces la energía cambió. Dijo "Tristemente, no podemos hacer esto. No es el tipo de cosas que hacemos". De hecho, dijo "Si puedes darnos a Gerard Butler en un avión lo haremos, pero esto no".

¿La parte buena de este rechazo? Que Graham siempre había querido llevarlo a Netflix, pero no podía por culpa del trato de Plan B con el streamer. La misma semana que Amazon les rechazó, estaban entrando en las oficinas de la Gran N, y mes y medio después, la serie ya estaba en pre-producción. El resto, como se suele decir, es historia: un éxito increíble y sin precedentes que estuvo a punto de no existir. Y, a la fuerza, tiene que haber alguien en Amazon planteándose cosas.

En Espinof | 'Adolescencia' posee un estilo tan ambicioso como problemático, pero este episodio exhibe las fortalezas de una de las miniseries del año

En Espinof | Las mejores series de 2025