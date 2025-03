Es número 1 en 71 países y con razón. 'Adolescencia' es una absoluta maravilla que demuestra que, cuando quiere, Netflix puede

Hay una generación de actores y guionistas británicos que están demostrando ser unos imprescindibles. Y es que solo en este 2025 tenemos a un Jack Thorne que ha guionizado la también recomendable 'Ciudad tóxica' y un Stephen Graham, que también ha estrenado hace unas semanas 'Mil golpes' en Disney+.

Los dos se reúnen (ya colaboraron en las secuelas televisivas de 'This is England' y en 'The Virtues') para sacar adelante junto al codirector de 'Hierve', Philip Barantini, una miniserie para Netflix en lo que apuntaba a ser todo un éxito. Así lo ha sido tal como avala el ser número 1 en la plataforma en 71 países con 24.3 millones de visualizaciones en su primera semana.

Y no es para menos. 'Adolescencia' (Adolescence) es todo un prodigio. Un drama emocional de los que los británicos son expertos. La historia: un chaval normal y corriente de trece años (Owen Cooper) es detenido acusado del asesinato de una de sus compañeras de colegio. Algo que se explorará a través de cuatro episodios rodados en plano secuencia real.

Es curioso, en ese sentido, que si no te dicen que estamos en un plano secuencia quizás ni te das cuenta. Excepto el tercer episodio, que transcurre el 90% en una sola localización, el resto de capítulos se mueve entre diferentes escenarios, habitaciones y pasillos dando más sensación de una escenografía más compartimentada de lo que en realidad es.

Un vistazo a… LAS 10 MEJORES SERIES DE LA DÉCADA (2010-2019)

Evitando que el plano deslumbre

Más allá de los prodigios técnicos, la técnica (valga la redundancia) tiene algo que siempre juega en contra: es tan vistosa y asombrosa que lo mismo deslumbra el resto. Podríamos tener, en ese sentido, el mismo efectismo que 'El colapso', que para los más críticos con ellas señalaban esa disonancia entre continente y contenido.

Dicho esto, no es complicado verle las costuras a 'Adolescencia'. No es que el efectismo propio de este tipo de propuestas se coma el mensaje, pero sí que da la sensación de no terminar de rematar lo que propone. Claro, el guion de Jack Thorne y Stephen Graham se ve prisionero de su propio enfoque y lo limitado del escenario temporal y espacial.

Aun así es bastante contundente mostrando la verdad incómoda de la que parten Jack Thorne y Stephen Graham para retratar el contexto en el que se da este desgraciado incidente. A lo largo de la serie se habla de acoso escolar y cyberbullying, de fragilidad masculina aun en la adolescencia, misoginia y cultura incel.

Ahí tenemos al magnífico reparto que hace un trabajo impecable para plasmarlo. Teniendo a Stephen Graham es decir una obviedad pero si hay alguien que destaca por completo es Owen Cooper, que clava un personaje tremendamente complejo y matizado. Tanto que es hasta difícil de creer que este sea su debut como actor (de hecho, el tercer episodio fue el primero que rodó).

Quizás es pronto para decirlo, pero creo que si Netflix estaba buscando volver a triunfar en la carrera de premios tras 'Mi reno de peluche' esta es una clara contendiente. Como miniserie, 'Adolescencia' es incontestable: un prodigio técnico con una historia potentísima que te atrapa desde el primer minuto. Una auténtica joya que demuestra que cuando quieren, en Netflix pueden hacer televisión excelente.

En Espinof | Las 16 mejores miniseries de Netflix

En Espinof | Las mejores series de 2025 hasta ahora