Las 13 mejores miniseries de Netflix

'Godless' (2017)

Creada por Scott Frank. Reparto: Jack O'Connell, Michelle Dockery, Scoot McNairy, Merritt Wever, Thomas Brodie-Sangster, Tantoo Cardinal, Kim Coates, Sam Waterston, Jeff Daniels

Algo olvidada actualmente -yo confieso que la tenía pendiente y no me animé a verla hasta que tuve que hacer esta lista-, se trata de la primera miniserie del creador de 'Gambito de dama' para Netflix en la que apostó por el western para contarnos una historia de venganza quizá muy tradicional pero también muy atrapante con una ambientación llamativa por la existencia de ese pueblo liderado por las mujeres. Con un soberbio trabajo de ambientación y un reparto perfectamente elegido -personalmente siento debilidad por ese peculiar villano que cree conocer cómo y cuándo va a morir interpretado por Jeff Daniels-.

'La maldición de Hill House' ('The Haunting of Hill House', 2018)

Creada por Mike Flanagan. Reparto: Michiel Huisman, Elizabeth Reaser, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel, Victoria Pedretti, Carla Gugino, Henry Thomas, Timothy Hutton

Libre adaptación de la novela de Shirley Jackson con la que Mike Flanagan demostró que tenía mucho que aportar al medio televisivo. El recurso de las casas encantadas está utilizado aquí para indagar en el drama creado en la familia protagonista, brillando con acierto en el uso de la estructura narrativa en dos tiempos diferentes y también cuando centra su atención en alguno de sus protagonistas, todos ellos muy bien perfilados tanto desde el guion como en lo interpretativo.

'Así nos ven' ('When They See Us', 2019)

Creada por Ava DuVernay. Reparto: Asante Blackk, Caleel Harris, Ethan Herisse, Jharrel Jerome, Marquis Rodriguez, Jovan Adepo, Chris Chalk, Justin Cunningham, Freddy Miyares, Marsha Stephanie Blake, Kylie Bunbury, Aunjanue Ellis, Vera Farmiga, Felicity Huffman, John Leguizamo, Niecy Nash, Michael K. Williams

Una miniserie reivindicativa basada en una escandalosa historia real de un grupo de adolescentes que fueron acusados de una violación que no habían cometido. Intensa e íntima al mismo tiempo, no tiene problemas en mostrar el lado menos amable de la policía, pero manteniendo siempre un enfoque firme y emocional para explorar todas las posibilidades de lo sucedido.

'Creedme' ('Unbelievable', 2019)

Creada por Susannah Grant, Ayelet Waldman, Michael Chabon. Reparto: Toni Collette, Merritt Wever, Kaitlyn Dever

Una poderosa obra basada en hechos reales que profundiza en el drama que supone para una víctima de una agresión sexual que se ponga en duda su palabra. Excepcional interpretación de Kaitlyn Dever en la parte centrada en su personaje, pero ojo también a la gran química que tienen Toni Collette y Merrit Wever como dos policías con personalidades y métodos opuestos.

'La maldición de Bly Manor' ('The Haunting of Bly Manor', 2020)

Creada por Mike Flanagan. Reparto: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith, Benjamin Evan Ainsworth, Henry Thomas,

Un drama sobrenatural basada en varias obras de Henry James que quizá puede hacerse algo repetitiva en la parte central al desarrollar a sus personajes, pero tiene un toque más clásico que deja respirar la historia y acaba dando el do de pecho en su tramo final. Además, tiene un par de episodios especialmente inspirados que compensan los otros en los que quizá no exprima las cosas a fondo.

'Gambito de dama' ('The Queen's Gambit', 2020)

Creada por Scott Frank y Allan Scott. Reparto: Anya Taylor-Joy, Bill Camp, Moses Ingram, Isla Johnston, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Akemnji Ndifornyen, Marielle Heller, Harry Melling, Patrick Kennedy, Jacob Fortune-Lloyd, Thomas Brodie-Sangster, Marcin Dorociński

La confirmación definitiva de que Anya Taylor-Joy va a ser una de las grandes estrellas de Hollywood de los próximos años, ya que es cierto que todo lo que rodea cumple muy bien -¡hasta el punto de provocar un pequeño boom del ajedrez!-, pero a la hora de la verdad es ella la que lleva todo a otro nivel.

'La serpiente' ('The Serpent', 2021)

Creada por Mammoth Screen. Reparto: Tahar Rahim, Jenna Coleman, Billy Howle, Ellie Bamber, Amesh Edireweera, Tim McInnerny, Dasha Nekrasova, Mathilde Warnier

Una coproducción con BBC sobre el fascinante caso real de Charles Sohbraj con suficiente arrojo y personalidad para distinguirse de otras propuestas similares. El meticuloso trabajo de ambientación, el estupendo trabajo de su reparto, en especial de Tahar Rahim, y la propia fuerza de la historia compensan con creces pequeños deslices en lo narrativo.

'Nuevo sabor a cereza' ('Brand New Cherry Flavor', 2021)

Creada por Nick Antosca y Lenore Zion. Reparto: Rosa Salazar, Catherine Keener, Eric Lange, Manny Jacinto, Jeff Ward

Adaptación parcial de la novela de que brilla por ser única en todos los sentidos, tanto en la historia que presenta y cómo se desarrolla hasta la peculiar atmósfera que logra. Además, equilibra muy bien su naturaleza terrorífica con un componente más dramático y Rosa Salazar se entrega en cuerpo y alma a un personaje que podría haber resultado ridículo y que aquí hipnotiza desde el primer momento.

'Misa de medianoche' ('Midnight Mass', 2021)

Creada por Mike Flanagan. Reparto: Zach Gilford, Kate Siegel, Hamish Linklater, Samantha Sloyan, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Henry Thomas

La mejor miniserie de Netflix hasta la fecha es un proyecto soñado de Mike Flanagan al que le costó lo suyo sacarlo adelante. Aquí tenemos un drama adulto sobre una comunidad marcada por la pesadumbre que se ve agitada por la aparición de un elemento sobrenatural que hace que todo cambie. Con un gran trabajo de ambientación, un ritmo medido y un gran trabajo de su reparto, es una obra absorbente en donde todo encaja en su lugar.

'La asistenta' ('Maid', 2021)

Creada por Molly Smith Metzler. Reparto: Margaret Qualley, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Tracy Vilar, Billy Burke, Andie MacDowell

Una de las grandes sorpresas de 2021, pues llegó a la plataforma sin hacer ruido y luego tuvo un éxito impresionante. Su mejor arma es la sensacional interpretación de Margaret Qualley, quien logra atrapar al espectador e involucrarnos emocionalmente en el difícil proceso por el que pasa su personaje.

'El tiempo que te doy' (2021)

Creada por Nadia de Santiago, Inés Pintor Sierra y Pablo Santidrián. Reparto. Nadia de Santiago, Álvaro Cervantes, David Castillo, Mariví Carrillo, Cala Zavaleta, Julián Villagrán

La única aportación española a la lista es una exploración sobre el proceso de superación de una ruptura. Todo ello desde una sencillez desarmante pero sin aposar en ningún momento por lo simple. Además, utiliza muy bien la peculiar estructura narrativa que presenta y sus dos protagonistas están de lo más convincente.

'¿Quién es Anna?' ('Inventing Anna', 2022)

Creada por Shonda Rhimes. Reparto: Anna Chlumsky, Julia Garner, Arian Moayed, Katie Lowes, Alexis Floyd, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry, Terry Kinney, Laverne Cox

Estupenda adaptación del caso real de Anna Sorokin -aunque cambios hubo unos cuantos- que se vio beneficiada tanto de la gran interpretación de Julia Garner como de un equilibrado guion que hace un acertado uso de los personajes secundarios para ir resolviendo el misterio alrededor de la protagonista de la función.

'Desde dentro' ('Inside Man', 2022)

Creada por Steven Moffat. Reparto: David Tennant, Stanley Tucci, Dolly Wells, Lydia West, Lyndsey Marshal, Dylan Baker, Atkins Estimond, Louis Oliver, Eke Chukwu

La segunda coproducción con BBC de la lista cuenta con apenas 4 episodios, pero en ellos le da tiempo a mezclar dos líneas argumentales muy diferentes entre sí. Por mi parte, todo lo referente a ese asesino consejero interpretado por Stanley Tucci me interesa mucho más, pero la concatenación de malas decisiones de la parte liderada por un también estupendo David Tennant también engancha lo suyo.

