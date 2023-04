'Bronca' es una de las mejores miniseries de los últimos años: Netflix y A24 unen fuerzas para esta atípica venganza con unos sensacionales Steven Yeun y Ali Wong

La imagen de las series de Netflix no pasa precisamente por su mejor momento, ya que cada vez está más extendida la idea de que van a ser canceladas mucho antes de contar la historia completa. Es verdad que luego depende de cada caso, pero eso no ayuda a que la plataforma siga estrenando nuevos éxitos cada poco tiempo. Sin embargo, de ahí merece la pena sacar sus miniseries, las cuales además han servido como base para algunas de las mejores producciones televisivas de Netflix.

En el caso de 'Bronca' no se está haciendo especial hincapié en que este peculiar comedia dramática es en realidad una miniserie, ya que cuenta una historia cerrada a lo largo de 10 episodios. Es cierto que su premisa -dos personas tienen un incidente en carretera y llegan hasta límites inimaginables para vengarse y hacerle la vida imposible al otro- se presta más a una película, pero la forma de abordarlo merece muchísimo la pena, hasta el punto de que ahora mismo cuenta con un 100% de críticas positivas en RottenTomatoes. Quizá eso cambie tras su estreno este 6 de abril, pero tampoco me sorprendería lo contrario.

Dos crisis existenciales enfrentadas

La vida de Danny (Steven Yeun) y Amy (Ali Wong) no podría ser más diferente sobre el papel, con el primero luchando para salir adelante como puede, mientras que ella disfruta de las ventajas de la riqueza. Sin embargo, los dos padecen de una frustración existencial que les acerca mucho más que lo que cualquiera de ambos estaría dispuesto a admitir y que resulta clave para que el enfrentamiento entre ambos se complique cada vez más.

Todo eso lleva a que 'Bronca' es el relato de dos crisis existenciales y cómo las personas que la sufren chocan entre sí. Tanto Danny como Amy se muestran incapaces de compartir cómo se sienten con sus seres queridos, y no es porque la serie los pase por algo, ya que uno de sus muchos puntos fuertes es que conocemos muy bien la historia de ambos y de todo lo que les rodea, en especial de sus respectivas familias.

Lo curioso es que ambos no tienen problemas para leer el origen del problema del otro, lo cual explotan de todas las formas posible para resarcirse de lo que para muchos sería una experiencia desagradable que para el día siguiente ya han olvidado casi por completo. Aquí se convierte en el origen de una obsesión malsana que Lee Sung Jin, creador de la serie, aprovecha para sacar adelante un fascinante estudio de personajes que logra mantener siempre bajo control, incluso cuando la cosa se vuelve muy loca en el tramo final de esta miniserie.

Además, 'Bronca' logra salir airosa de la peligrosa posibilidad de que el público desprecie a sus dos protagonistas, pues motivos para ello hay. Sin embargo, en lugar de incidir más de la cuenta en su cabreo vital, lo que se hace aquí es jugar con la idea del malestar por las dificultades de hacer realidad el sueño americano y ver cómo eso va consumiendo a sus protagonistas, cuyas raíces asiáticas tampoco se pasan por alto.

Un cóctel bien agitado

Todo ello sin olvidarnos de esa venganza interminable y de cómo casi convertir en algo satisfactorio para el espectador cada una de las pequeñas victorias que Danny y Amy van consiguiendo. De esta forma, para cuando todo estalla por los aires, la implicación emocional del público ayuda a aceptar cualquier exceso al que se pueda recurrir en la búsqueda de una gran catarsis que sirva para resolverlo todo.

Por su parte, Yeun y Wong entienden a la perfección las motivaciones de sus personajes y saben cómo manejar a Danny y Amy para que 'Bronca' nunca pierde su gran eje dramático. Además, sorprende que realmente no comparten tantas escenas juntos, pero la energía que desprende la serie cambia cuando eso sucede, ya que ambos tienen este feudo como la forma definitiva para liberar sus frustraciones. Los dos tienen razón pero también ambos están profundamente equivocados, sobre todo a medida que tomo va volviéndose cada vez más personal.

Tampoco desentona para nada el acabado visual, pues se nota una preocupación para darle a las imágenes un look cinematográfico, siendo ese uno de los aspectos en los que más se nota que detrás de ella está A24. No esperéis en 'Bronca' ese toque Netflix que puede llevar a que muchas series de la plataforma se confundan con otras, pues aquí hay una voluntad más autoral por mucho que en esta ocasión no sea un único director el que se encargue de todos los episodios. Esa tarea la comparten aquí Hikari, Jake Schreier y el propio Sung Jin, quien asume el control en el capítulo final, quizá el más arriesgado por mucho que el más excesivo sea el noveno.

Todo ello se consigue sin renunciar al humor, pues es cierto que 'Bronca' parte de una idea espinosa y que las ramificaciones dramáticas de las acciones de sus dos protagonistas son enormes, pero incluso en ese escenario sabe cómo maniobrar para no hundirse en esas arenas movedizas. Sí que puede dar la sensación en algún momento de estar dando vueltas sobre lo mismo, pero siempre encuentra un enfoque diferente o un motivo nuevo para que esa rivalidad no desaparezca.

En resumidas cuentas

Tengo bastante claro que 'Bronca' es una de las series del año y toda una rareza dentro del catálogo de Netflix, ya que me cuesta encontrar alguna otra producción original suya que vaya en la misma línea. Compleja pero muy accesible, con un trabajo imperial de sus dos protagonistas, un look visual que ya delata que no estamos ante otra serie para rellenar catálogo y un guion que sabe exprimir al máximo todas las ideas que plantea. Imprescindible.

