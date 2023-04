Las mejores series de Netflix en 2023 (por ahora)

El ritmo de estrenos de Netflix es mucho mayor que el de resto de plataformas, por lo que en Espinof hemos creído que ya era el momento oportuno para empezar a hacer un repaso a lo mejor de las series y películas que nos está ofreciendo en 2023 la compañía de streaming número 1 a nivel mundial.

Hoy toca hacer una parada en las mejores series de Netflix de 2023 hasta ahora. Esta lista irá actualizándose para ir incluyendo próximos lanzamientos de la plataforma que merezcan ser incluidos aquí. Para ello el criterio a seguir será tanto el de mis preferencias personales como el de aquellas producciones que ya haya podido ver completas, que no sería la primera vez que una ficción televisiva arranca con mucha fuerza y luego acaba hundiéndose. Además, se incluyen tanto títulos de estreno como aquellas que regresen con nuevas temporadas.

Antes de entrar en materia, os recuerdo que también podéis echar un vistazo a mi repasos a las mejores series de Netflix de 2022 y a las mejores películas de Netflix de 2022. Y si buscáis algo más reciente, mi compañero Albertini ha elegido ya las 11 mejores series de lo que llevamos de año sin importar el lugar donde podamos verlas. Ahora sí, vamos con las elegidas:

'Aquellos maravillosos 90' ('That '90s Show')

Creada por Bonnie Turner, Terry Turner, Lindsey Turner y Gregg Mettler. Reparto: Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith, Callie Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Reyn Doi, Sam Morelos, Maxwell Acee Donovan

Una efectiva ampliación del universo iniciado por la mítica 'Aquellos maravillosos 70' y que sabe cómo mantener su esencia sin limitarse a ser una mera copia pero situada en una década diferente. Entretenida en todo momento, es cierto que habría necesitado una temporada más larga para terminar de asentar del todo a sus nuevos protagonistas y las dinámicas entre ellos, pero bueno, a cambio deja con ganas de una segunda temporada que, afortunadamente, ya está en marcha.

Crítica de 'Aquellos maravillosos 90' | Verla en Netflix

'División Palermo'

Creada por Santiago Korovsky. Reparto: Santiago Korovsky, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Marcelo Subiotto, Martín Garabal, Charo López

Una comedia que nos pilló a todos por sorpresa, ya que en ella no tienen problemas en exprimir el humor a partir de situaciones que coquetean o traspasan de forma habitual lo políticamente correcto, pero lo hace siempre desde el cariño a sus personajes en lugar de limitarse a reírse de ellos. Con un muy buen timing para las bromas, tanto las puramente verbales como aquellas que tiran de lo visual, es una de las series más divertidas de los últimos tiempos.

Crítica de 'División Palermo' | Verla en Netflix

'La Tierra según Philomena Cunk' ('Cunk on Earth')

Creada por Charlie Brooker. Reparto: Diane Morgan

Coproducción con BBC que se estrenó en Reino Unido el año pasado, al resto del mundo llegó de la mano de Netflix este 2023 y mucho me sorprendería que cualquiera que la haya visto no se haya echado unas risas con ella. Diane Morgan recupera aquí un personaje que controla a la perfección para ofrecer una desternillante parodia de las docuseries históricas en la que ofrece su particular visión de la evolución a lo largo de los años de nuestro planeta y sus habitantes.

Crítica de 'La Tierra según Philomena Cunk' | Verla en Netflix

'Todos los veces que nos enamoramos'

Creada por Carlos Montero. Reparto: Georgina Amorós, Franco Masini, Albert Salazar, Carlos González, Blanca Martínez, Roser Vilajosana

Una comedia romántica en la que sus dos protagonistas puedes acabar resultando un poco tóxicos -para mí no fue una molestia, aunque quizá sí lo sea para algunos espectadores-, pero la serie logra mantener una frescura incuestionable, en buena medida por algunos de sus personajes secundarios y los actores que los interpretan. Además, logra unir con fortuna un trágico hecho real con la historia que cuenta, un recurso bastante acertado para esa cercanía que busca en todo momento alcance otro nivel. Y todo lo relacionado al empeño por meter cabeza en el mundo audiovisual y cómo los sueños pueden ir cambiando o transformándose a lo largo de los años también está tratado con bastante acierto.

Crítica de 'Todas las veces que nos enamoramos' | Verla en Netflix

'You'

Creada por Sera Gamble y Greg Berlanti. Reparto: Penn Badgley, Tati Gabrielle, Charlotte Ritchie, Tilly Keeper, Amy-Leigh Hickman, Ed Speleers, Lukas Gage

La temporada 4 de 'You' se enfrentaba al peligro del desgaste, pero sus responsables optaron por un nuevo inicio que en su primera mitad juguetea con el murder mystery y en la segunda profundizaba aún más en la personalidad de su protagonista. La apuesta podría haber sido fácilmente un desastre absoluto, pero este culebrón de lujo sigue siendo endemoniadamente entretenido y sienta las bases para una entrega final que en Netflix ya han prometido que será inolvidable.

Crítica de la temporada 4 de 'You' | Verla en Netflix

Fuera de esta lista han quedado, entre otros, títulos como 'Vikingos: Valhalla', cuya segunda temporada entretiene pero acaba siendo claramente inferior a la primera -esperemos que la cosa vaya a mejorar en la tercera-, 'La chica de nieve', un thriller efectivo pero tampoco especialmente memorable, o 'Junji Ito Maniac: Relatos japoneses de lo macabro', pues no he terminado de conectar con ella pese a haberle dado varias oportunidades. Sin embargo, hay otras series ya estrenadas que podrían colarse más adelante -pienso por ejemplo en 'Makanai, la cocinera de las Maiko'-, pero primero tengo que terminarlas.

