Netflix promete "un final inolvidable" para 'You': la serie renueva por una temporada 5 que sufrirá un cambio histórico y dará cierre a la historia de Joe Goldberg

Desde Netflix han decidido que ha llegado el momento de poner punto y final a 'You', por lo que han anunciado su renovación una temporada 5 que también será la última de la serie. Cero sorpresas con esto, pues hasta Penn Badgley había dejado caer que ya estaba llegando el momento de cerrar la historia de Joe Goldberg.

Lo que sorprende aún más es la decisión de cambiar de showrunner justo para la temporada final, ya que Sera Gamble, una de las creadoras de 'You', se baja del barco y esa posición la compartirán ahora Michael Foley y Justin W. Lo. Ambos ejercían hasta ahora como productores ejecutivos, aunque Lo también había escrito siete episodios de la serie. No deja de ser histórico que justo un cambio así se produzca en este momento, pero bueno, esperemos que 'You' no se resienta por ello.

Gamble ha aclarado que deja sus funciones como showrunner para centrarse en nuevos proyectos y que "estoy orgullosa de lo que todos hemos logrado y me siento privilegiado de pasar el testigo. Me emociona ver y apoyar al equipo de 'You' mientras llevan el viaje de Joe Goldberg a su deliciosamente retorcido final". Por su parte, Peter Friedlander, vicepresidente de series originales de Netflix, ha prometido que "a 'You le espera un final inolvidable".

Desde Netflix ya promocionan la quinta temporada con la pregunta de si llegará al fin el día del juicio final para Joe Goldberg. Lo último que supimos de él es que estaba en una posición más privilegiada que nunca, lo cual quizá haga que se confíe y que todo se desmorone. Ahora habrá que esperar un poco para descubrirlo, pues mínimo hasta 2024 no veremos esta quinta y última temporada.

