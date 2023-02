'You': la sorprendente temporada 4 reinventa la serie de Netflix de forma notable a través del murder mystery

La temporada 4 de 'You' ha reinventado la serie de Netflix. Está por ver la continuidad que realmente vaya a tener, sobre todo teniendo en cuenta el giro que se produce en el quinto y último episodio de esta Parte 1, pero ha sido un cambio acertado y consecuente con todo lo que se había ido desarrollando en las tres primeras entregas.

'You' siempre ha sido la serie de Penn Badgley. Empezó siendo un psicópata con un toque seductor, continuó encontrando una igual con el personaje de Victoria Pedretti y el final de la tercera temporada marcaba el final de una época. Un nuevo comienzo era inevitable, pero ahí existía el riesgo de acabar recurriendo a la fórmula de siempre. Una solución cómoda para los que simplemente quisieran más de lo mismo, pero al mismo tiempo un arma de doble filo, pues también podía ser la oportunidad perfecta para que muchos se bajasen del barco.

Diferenciándose sin romper con lo anterior

El problema estaba en cómo mantener la suficiente familiaridad y al mismo tiempo seguir expandiendo el formato. La campaña promocional dejó claro que la apuesta era que Joe (aunque ahora se hace llamar Jonathan Moore) pasase de acosador a acosado y ver cómo afectaba eso a su obsesión con el control. Por ahí, la temporada 4 de 'You' ha conseguido un foco de tensión bastante estimulante, tanto en esos momentos íntimos que se centran en las reacciones del protagonista ante los mensajes que recibe como por la posición de incertidumbre en la que se encuentra cuando él mismo sabe que uno de esos ricos despreciables con los que interactúa seguramente sea ese asesino que está jugando con él.

Este último punto lleva a que la serie innove y al mismo tiempo no deje completamente de lado sus señas de identidad. Por un lado, esa galería de millonarios desconectados de la realidad tiene el gancho suficiente para que nos interese la dinámica que hay entre ellos y los secretos que ocultan a título individual, pero también nos caen tan mal a título personal que el hecho de que los cadáveres vayan acumulándose sea algo que recibamos con cierta alegría.

Además, esa tendencia al extremo a la hora de definir la personalidad de esos nuevos personajes permite que Kate resulte más cercana por puro contraste. Y es ahí donde 'You' vuelve a apostar por lo familiar, ya que el personaje interpretado por Charlotte Ritchie ('Fantasmas') es la nueva obsesión del protagonista. Que sí, Joe se resiste a caer en los viejos hábitos y hasta sus habituales reflexión en off lo subrayan directamente, pero la cabra tira al monte y así la serie introduce uno de los rasgos que la hacen más identificable.

Sin embargo, 'You' no se preocupa tanto en que Kate sea un personaje con el que el público puede sentir una gran empatía como sí sucedía con obsesiones anteriores suyas. Es cierto que ella misma incide en más de una ocasión que simplemente quiere ser una persona decente y que tiene unas limitaciones muy claras para conseguirlo, pero hay algo en ella que da la sensación de estar pensado para seguir generando una ligera antipatía y que nunca tengamos del todo claro qué pensar de ella. Eso sí, sospecho que eso perderá mucho peso o desaparecerá por completo en la Parte 2 de esta temporada 4 que llegará a Netflix el próximo 9 de marzo.

De hecho, es algo que ya va perdiendo peso según pasan los cinco primeros episodios, con Kate mostrándose primero mucho más agresiva hacia Joe para que luego el vínculo entre ambos se estreche. Dudo además que sea casualidad que el personaje resulte mucho más accesible a medida que va adoptando un rol más cercano al que tuvieron en su momento Guinevere, Love y Marienne.

Otros detalles

Al menos esa mayor claridad también va acompañada de que la serie se centre más en un grupo de personajes, deje de lado al resto de la sociedad de forma temporal y exprima al máximo ese toque de murder mystery que ha servido para diferenciar tanto lo que llevamos de cuarta temporada de las tres anteriores. Al pasar a un microcosmos más cerrado, las reglas cambian y que haya gente que sean basura humana se convierte en una baza en lugar de un posible lastre. Así es más sencillo que todos sean sospechosos y que el juego que proponen los guionistas surta efecto.

La única duda que me queda es que ahora el camino a seguir parece mucho más claro y el gran aliciente pasa a ser dar un giro de tuerca a la idea de una rivalidad entre psicópatas que ya vimos en una tercera temporada. Claro está, el enfoque va a ser diferente y todavía puede darnos muchas alegrías, pero en mi caso se ha convertido en ciertas dudas sobre el futuro de la serie más que un aliciente para estar ansioso por ver los siguientes episodios.

Y es que solamente puedes estirar la historia de Joe hasta cierto punto sin que empiece a resultar muy difícil dejarse llevar. No creo que la temporada 4 haya alcanzado aún ese punto, pero sí que se me ocurren ya pocas cosas que pueden hacer con el personaje de Penn Badgley que justifiquen seguir adelante con más historias más allá de lo puramente comercial. Sin embargo, es uno de los mayores éxitos de Netflix, así que no dudo que como mínimo habrá una temporada 5. Eso sí, quizá me estoy adelantando demasiado, que estos cinco episodios sí que me han dejado bastante satisfecho.

En resumidas cuentas

La temporada 4 de 'You' nos ha sorprendido apostando por una reinvención que aumenta el interés de una serie que estaba ya cerca de agotar su fórmula habitual. Ahora habrá que ser si no ha sido más que un espejismo o si realmente podemos contar con que siga siendo durante más tiempo una de las series más disfrutables de la plataforma.

