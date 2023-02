'You' regresa más adictiva que nunca: la temporada 4 lleva a Penn Badgley al límite y confirma que es una de las series más disfrutonas de Netflix

Nadie a estas alturas duda que el personaje interpretado por Penn Badgley en 'You' es una mala persona. Son ya varias temporadas indagando en su mente perturbada, pero si algo ha demostrado la serie es su capacidad para ir evolucionando y que cada nueva entrega no venga a ser más de lo mismo pero con una protagonista femenina diferente.

Ya en la tercera tanda de episodios se jugó con la idea de que su protagonista no tenía un control absoluto con lo que sucedía, llevando todo a un inevitable enfrentamiento con Love. Por así decirlo, una lucha entre iguales de la que Joe logró salir victorioso. Ahora 'You' lleva esa idea un paso más allá en una cuarta temporada que llega a Netflix este jueves 9 de febrero.

Un nuevo comienzo para Joe

Por el momento he podido ver dos de los cinco episodios que dan forma a la Parte 1 de la cuarta temporada de 'You', y es que Netflix ha decidido dividirla en dos. Pero tranquilos, que solamente habrá que esperar un mes para que la segunda esté disponible en la plataforma. Teniendo en cuenta el enfoque de la temporada, una buena forma de asegurarse que se hable de ella por más tiempo.

Tal y como adelantaba Netflix en su campaña promocional, Joe vive ahora en Londres, donde ejerce como profesor. Un cambio de escenario que a priori podía no ser más que otro nuevo comienzo hasta que encuentre a una nueva chica con la que obsesionarse, una idea con la que sus guionistas también juegan, pero aquí lo realmente interesante es que el protagonista de 'You' pasa de acosador a acosado.

Eso lleva a un cambio de dinámica importante, pues Joe pasa a estar en una posición reactiva, teniendo que ajustarse como buenamente puede a una situación que puede explotarle en la cara en cualquier momento y sin tener ni idea de quién está detrás de todo esto. Una evolución lógica de la forma en la que la serie ha abordado el personaje, empezando por acosador, pasando luego a una especie de equilibrio con Love y ahora estando él en posición de debilidad.

Un estimulante Murder Mystery

Eso es algo que 'You' aprovecha para integrar varios elementos de los murder mystery, permitiéndose incluso jugar un poco con ciertos tópicos asociados a ese tipo de relatos -esa charla con una de sus alumnas en el segundo episodio-. El hecho de que todo transcurra entre gente de clase alta es un toque acertado, pero ahí debéis tener en cuenta que esta cuarta temporada no tiene nada que ver con 'Puñales por la espalda' más allá de esa coincidencia genérica. Aquí se mantiene ese componente de culebrón de lujo que siempre ha tenido la serie, pero sin subrayarlo tampoco en exceso.

Lo que sí resulta claro desde el primer momento es que 'You' tiene una energía diferente pero sin llegar en ningún momento a traicionar lo que era la serie hasta ahora. Eso incluso afecta a cómo se cierra la historia de su obsesión con Marienne, donde, sin entrar en detalles por aquello de los spoilers, también se percibe esa evolución del protagonista a la que aludía antes.

Obviamente, estos dos episodios no dejan de ser una forma de posicionar de nuevo a Joe y de ir introduciendo nuevos personajes -Charlotte Ritchie ('Fantasmas') como Kate es la que despierta más interés hasta ahora, sobre todo por la dinámica entre su personaje y el protagonista-, pero es algo que se hace siempre con esa energía particular de la serie -'You' perdería bastante sin la siempre presente voz en off de Badgley- y haciendo avanzar el enigma que plantea.

En resumidas cuentas

Al final la clave está en poner a Joe en una situación en la que no tiene el control y ver todos sus intentos por recuperarlo y desenmascarar a la persona detrás de lo que está sucediendo. Que luego la solución al misterio sea peor o mejor ya lo descubriremos más adelante, pero su regreso ha sido de lo más satisfactorio.

En Espinof: Las 22 mejores series de Netflix en 2022