'Traitors' acabó la temporada entregando los 50.000 euros del premio y sembrando la duda sobre su futuro

El miércoles 25 de junio se acabó 'Traitors', la primera en abierto en Antena 3 y quizá la última, visto que las audiencias no han terminado de despuntar. El concurso dio un giro en su final, dando la victoria a los Fieles y entregando los 50.000 euros del premio a Juan Ferrer y Charo.

Ganan los Fieles

El octavo y último episodio de 'Traitors' puso fin a este juego de engaños y traiciones que han estado viviendo sus concursantes desde el comienzo del reality. Por la propia dinámica del concurso, si un Traidor llegaba hasta el desenlace de la final, los Fieles hubieran perdido, pero todo dio giro casi en el último momento.

Juan y Charo acusaron a Paula de ser una Traidora y, al confirmarse su condición como tal, fue eliminada en el momento. Eso dejó a ambos como los dos últimos finalistas y, al ser Fieles, lograron la victoria para su bando y fueron quienes se hicieron con el jugoso premio de 50.000 euros.

Juan y Charo, vencedores de la temporada 2 de 'Traitors'

Esta temporada es la segunda del formato en su versión española (la primera fue en Max y los concursantes eran famosos) y el retorno de Antena 3 a los realities tras años alejados de este tipo de formatos. Sin embargo, vistos los resultados, no queda claro que vaya a haber otra edición, al menos no en Atresmedia.

Si bien la noche del miércoles no brilló con números desbordantes en el prime time, y el reality de misterio mejoró sus datos de la gala anterior con 8,3% de share y 584.000 espectadores, tanto el estreno de 'La conexión' con Lara Álvarez en La 1 (10,5% y 701.000) como el de 'Todo por ti' con Carlos Sobera en Telecinco (8,9% y 659.000) le superaron en audiencias.

Lo cual tampoco desentona con la trayectoria que ha tenido el concurso en audiencias, ya que alcanzó su techo en la primera gala con 968.000 espectadores y 11,6% de cuota de pantalla y continuó desinflándose con el paso de las semanas. Algo que puede haberse debido a que su dinámica es más propia de una serie de ficción por su continuidad, en un franja donde los espectadores se inclinan más por concursos que facilitan el consumo casual, como 'The floor'.

Por no hablar de que, pese a que el formato tenía potencial y era una propuesta muy diferente a lo que se suele emitir en abierto, su adaptación del original perdió dinamismo respecto a la temporada 1 de Max (no en vano, las galas pasaron a tener una duración mucho mayor), lo que solo añade más dificultad para a lograr captar a los espectadores arrancando pasadas las 23:00. Todavía no sabemos si será renovado, pero desde luego no las tiene todas consigo.

En Espinof | Los 9 mejores reality shows de los últimos años. Traidores, inteligencia y puñaladas por la espalda

En Espinof | 17 grandes películas que duran más de 3 horas y te dejan con ganas de más