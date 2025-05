El pinchazo en audiencias de 'Traitors' puede hacer saltar las alarmas en Antena 3, aunque la respuesta está en el éxito de 'The floor'

El estreno de 'Traitors' vino acompañado de cierta expectación: no solo por la decisión de moverlo a Antena 3 cuando estaba planteado para laSexta, sino porque suponía el retorno de la cadena a los realities tras casi una década alejada. Sin embargo, el bajón en su segunda gala tal vez le lleve a replantearse hasta qué punto le ha merecido la pena.

Traidores contra el suelo

Echarle el guante a 'Traitors' después de la buena acogida de su temporada 1 en lo que por aquel entonces era HBO Max (y va a volver a serlo en breve) ya era toda una declaración de intenciones por parte de Antena 3. La cadena vio el potencial del formato de misterio y no dudó en echar toda la carne en el asador y programarlo en prime time (en vez de condenarlo a laSexta, donde seguramente apenas hubiera hecho ruido).

Si bien su gala de estreno la semana pasada lideró su franja, lo hizo con datos más bien moderados (11,6% de share y 968.000 espectadores), que todavía se han recortado más con su segunda gala ayer por la noche: obtuvo 9% de cuota y 735.000 espectadores que, en este caso, fueron insuficientes para convertirse en lo más visto.

Pese a estar precedido por 'El hormiguero', que sí fue lo más visto de la noche con los 16,3% y 2.065.000 de la visita del periodista Carlos Alsina, no logró aprovechar su impulso y sus datos descendieron en favor de 'The floor' en La 1, que esta vez sí que le tomó la delantera con 12,3% y 1.068.000.

El concurso de Chenoa lideró su franja y evidenció ciertas fisuras en la apuesta por 'Traitors', que pueden haber influido en que el programa no haya terminado de ser el bombazo esperado en sus dos primeras galas (aunque ambos comparten la "suerte" de que sus respectivas cadenas los arrancan más tarde de la hora anunciada).

Si bien ambos programas tienen una duración similar (el de Juanra Bonet dura unos 85 minutos, frente a los 65-75 del de TVE), no se consumen de la misma manera: mientras que 'The floor' es un concurso al que te puedes conectar en cualquier momento (no es necesario que te hayas visto los episodios anteriores, ni siquiera que te veas una gala completa, ya que cualquier prueba se entiende por sí sola), en 'Traitors' hay una continuidad que no ayuda a que el espectador casual se enganche en cualquier momento.

El reality funciona casi como una serie de misterio, por lo que requiere un seguimiento de las distintas tramas de un episodio para otro. Algo que le beneficiaría en streaming (porque propicia que la gente se enganche y haga binge watching), pero no tanto para las personas que están viendo la TV en directo y seguramente solo quieren entretenerse un rato antes de irse a dormir pronto, porque al día siguiente hay que madrugar.

En ese sentido, la apuesta de TVE por un concurso ligero y que se puede dividir en segmentos autoconclusivos tiene más sentido para un miércoles por la noche, por lo que el error en la propuesta ha sido más de elección de día (encajaría más un viernes pero claro, ya está ahí 'Tu cara me suena').

Sea como fuere, si el descenso continúa en la siguientes semanas, tal vez haga que Antena 3 se replantee su decisión de volver a los realities (el último que hizo fue 'Casados a primera vista', que terminó en 2017) o incluso considere que el error es apostar por uno grabado y no en directo. Personalmente, lo enfocaría más a que las pausas publicitarias no ayudan a que la gente quiera ver más, precisamente.

