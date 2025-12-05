El mayor thriller de acción de Netflix tiene fecha de estreno para su regreso. Aquí está el primer tráiler de la temporada 3 de 'El agente nocturno'

Su primera temporada amasó más de cien millones de espectadores y las cifras de la temporada 2 no fueron muy alejadas durante las semanas que estuvo en el top 10 de Netflix, siendo número 1 en 71 países. Es, podríamos decir, el mayor thriller de acción de la plataforma y llegará con su temporada 3 el próximo 19 de febrero de 2026.

Así lo ha desvelado el primer teaser oficial de esta tercera temporada de 'El agente nocturno', la serie protagonizada por Gabriel Basso y que seguirá ofreciendo las aventuras adrenalínicas de este Peter Sutherland por todo el mundo. En concreto, tras los eventos de Corea del Sur, viajamos a Estambul.

Basso y alto

La misión: dar con un joven agente de Tesoro que ha huido con información sensible del gobierno tras matar a su jefe. Esto le pondrá en alerta en lo que se enfrenta a una red de dinero sucio e intenta esquivar a los asesinos a sueldos que le buscan.

Gabriel Basso encabeza el reparto de la serie, que lo completan Louis Herthum, Stephen Moyer, Callum Vinson, David Lyons, Fola Evans-Akingbola, Jennifer Morrison, Albert Jones, Ward Horton y Genesis Rodriguez, entre otros. Shawn Ryan lidera como showrunner y creador de 'El agente nocturno', que contará nuevamente con diez episodios.

En el departamento de dirección tenemos a Guy Ferland, Adam Arkin, Paris Barclay, Hiromi Kamata y Billy Gierhart; mientras que los guionistas son Munis Rashid, Anayat Fakhraie, Seth Fisher, Eileen Myers, Corey Deshon, Imogen Browder, Andres Smith, Corey Deshon y Aiyana White.

