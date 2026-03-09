El nuevo anime de 'Neon Genesis Evangelion' ya se puede ver completamente gratis. Una historia centrada en Asuka que ha traído cola

En febrero se celebraron los treinta años de 'Neon Genesis Evangelion' por todo lo alto, con un evento especial en Japón que homenajeaba al icónico anime. Entre encuentros con los actores de voz, la presencia de Hideaki Anno y nuevos anuncios se dejó ver un corto especial protagonizado por Asuka Langley. Pero, claro, si no estábamos en Japón lo teníamos muy complicado para verlo.

Ya nos encargamos nosotros

Desde Studio Khara se habían estado guardando el corto de Asuka con mucho cuidado y secretismo, e incluso habían intentado capar por todos los medios las inevitables filtraciones. Pero viendo que tantísimos fans habían compartido imágenes o incluso grabaciones completas, al final parece que han decidido liderar la narrativa y compartir el anime ellos mismos.

Así que el corto centrado en Asuka ya está disponible para ver de manera gratuita en YouTube, en el propio canal de Studio Khara. Se trata de un corto de menos de quince minutos presentado por la propia Asuka y que, en cierta medida, explora su psique y su punto de vista de la historia y el resto de protagonistas de 'Neon Genesis Evangelion'.

Lo malo es que tan solo está disponible en japonés, y sin opciones de subtítulos en otros idiomas. Aunque ya tenemos que darnos con un canto en los dientes porque desde Khara hayan decidido compartirlo con el resto del mundo, y mejor aprovechar para verlo mientras esté disponible... No vaya a ser que cambien de opinión.

El corto de Asuka levantó bastantes ampollas cuando se mostró en el evento porque también mostraba varias imágenes que sugerían un futuro con Shinji en el que ambos están casados. Un final feliz para darle un cierre satisfactorio a Asuka, pero que encendió las redes durante varios días y que ha traído mucha cola.

Con todo este debate y el interés que ha levantado un corto de anime, queda claro que 'Neon Genesis Evangelion' sigue vivita, coleando y levantando pasiones. Ya está en desarrollo un nuevo anime guionizado por Yoko Taro, con lo que podemos esperar que la saga siga creciendo en el futuro.

En Espinof | 10 explosivos animes de fantasía clásica que no son isekai y se pueden ver en streaming

En Espinof | 'Witch Hat Atelier', 'Frieren', 'Ghost in the Shell' y más. Las series de anime más esperadas de 2026 que estamos deseando ver