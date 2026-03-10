Los Javis cumplen nuestros sueños. Paquita Salas regresará a Netflix con su temporada 4 "el día menos pensado"

Ya han pasado siete añazos desde que tuvimos que despedirnos de 'Paquita Salas', pero PS Management y Paquita siguen muy vivas en nuestros corazones. A pesar de todos los proyectos que se han marcado los Javis en los últimos años, seguimos pidiendo sin descanso la cuarta temporada de 'Paquita Salas', y parece que por fin nos están escuchando.

Muy en su línea

Javier Calvo y Javier Ambrossi se han dejado ver en el Festival de Málaga como dúo profesional y por fin han puesto punto y final a la petición con la que llevamos años acosándoles: si, Paquita Salas va a volver.

La genial comedia de Netflix tendrá cuarta temporada y los Javis andan planificando los nuevos capítulos. Aunque nos han dado una de cal y otra de arena, porque no se mojan demasiado con su fecha de estreno.

"En esta alfombra es lo que más me han dicho: 'Paquita, Paquita. Ya me dicen Paquita más que Javi", aseguraba Ambrossi, pero Calvo deja claro que "Tiene que ser el día menos pensado, un 1 de enero". Solo de esta forma puede darse un "paquitazo".

Los creadores de 'Paquita Salas' tiene claro que la cuarta temporada tiene que aterrizar cuando nos pille de resaca y por sorpresa, sin verla venir. Habrá que ver si para Paquita también han pasado siete años y qué le ha ocurrido este tiempo, especialmente tras traer de vuelta a la fama a Belinda Washington y sanar las heridas de Anna Allen a través de Clara Valle.

Por otro lado, no tiene que sorprendernos el regreso de 'Paquita Salas'. Al fin y al cabo es unas de las comedias españolas más exitosas de los últimos años que se ha colado en el tejido cultural como pocas. Hace cinco años los Javis ya adelantaron que andaban cociendo los nuevos capítulos, aunque se ve que las negociaciones con Netflix se han ido estirando. Y quién sabe, quizás también terminemos viendo ese spin-off con Noemí Argüelles al que también le tienen ganas.

