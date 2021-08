De 'Arrested Development' a Tim Robinson: las 11 mejores series de comedia en Netflix

Empieza el mes de agosto bastante necesitado de risas. Mientras en las salas de cine el bueno de M. Night Shyamalan nos recuerda lo rápido que va todo esto de la vida y la fragilidad del ser humano, en casa tal vez vayamos a ir buscando algo más divertido . Vamos a ver algunas de las mejores series de comedia de Netflix.

Un verano de risas





Hace calor, estamos intentando averiguar si podremos salir de vacaciones o si las alertas por la pandemia se relajan un poco. Para no perder la cabeza creo que nada mejor que un poco de la mejor comedia disponible en Netflix en formato serie. Vamos con ellas.

'I Think You Should Leave with Tim Robinson'

Me juego una mano a que no hay nada mejor ni más divertido en ninguna parte. La segunda temporada de la serie de sketches de Tim Robinson mejora una fórmula que parecía infalible. Con producción de The Lonely Island y en media docena de episodios de apenas 15 minutos, Robinson, ex-SNL, demuestra que es el mejor en lo suyo.

Alguno de los mejores sketches que verás en tu vida (el profesor y la hamburguesa, los filetes, el padre y la hija en el restaurante, el baile de los Blues Brothers, el sombrero...) están aquí gracias a un timing, un texto y unas interpretaciones absolutamente demoledoras. Ah, y los colaboradores, claro. Obra maestra.

'W/ Bob & David'

El otro día Bob Odenkirk nos dio un susto de narices, así que ahora que está recuperado nada mejor que darle el homenaje que se merece con su reencuentro con David Cross. Los genios detrás de 'Mr. Show', uno de los mejores programas de humor de siempre, volvieron para una serie cortita de programas llenos de su habitual mala baba. Indispensable.

'Community'

Un milagro que nos puso especialmente contentos a los fans de Chevy Chase. Claro, tratándose del viejo Chevy la felicidad no suele tardar mucho en esfumarse, pero su ausencia no trastocó demasiado la calidad de una serie como llevábamos mucho tiempo sin ver. Trampolín para estrellas como Alison Brie o Donald Glover, 'Community' es el lugar feliz donde pasar un verano castigados.

'Wet Hot American Summer: First Day of Camp'

David Wain es uno de los genios cómicos más incomprendidos de los últimos 20 años. Ahora que se cumplen exactamente ese número de años desde la divertidísima película original, no es mal momento (ni estación) para recuperar esta precuela en la que todo el mundo está mucho más viejo. Solo por el concepto y por ese desfile de astros (Paul Rudd, Amy Poehler, Bradley Cooper, Elizabeth Banks, Janeane Garofalo, Michael Ian Black...) ya es una apuesta segura.

'Brooklyn Nine-Nine'

Dando por hecho que cualquier cosa con Andy Samberg es automáticamente mejor que cualquier otra cosa donde no aparezca, es justo reconocer que esta comedia policial no ha llegado a ser la favorita de medio mundo únicamente por él. El reparto de 'Brooklyn Nine-Nine' es ideal y cualquier fan de la serie tiene a su personaje favorito. Terry Crews, Melissa Fumero, Joe Lo Truglio o Chelsea Peretti tienen licencia para matar de risa.

'Santa Clarita Diet'

Nadie en su sano juicio habría imaginado que una comedia como 'Santa Clarita Diet' pudiera ser cancelada con tanta rapidez. La pareja formada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant se convirtió en el matrimonio más divertido de la plataforma. Me atrevería a decir que sin esta serie nuestro querido Olyphant no habría empezado a asomar la patita tanto en proyectos de mayor envergadura. Si lo tuyo es la comedia y la risa, es tu serie. Ay, Drew, qué jefa eres.

'Arrested Development'

Si no es un clásico a la altura de 'Seinfeld' se debe a que fue fulminantemente cancelada tras su tercera temporada y a que los regresos muchos años después nunca terminan de funcionar. Pero esta creación de Mitchell Hurwitz producida por Ron Howard (narrador de la serie) y con directores del calado de Joe y Anthony Russo, Paul Feig, Greg Mottola, Jason Bateman o Patty Jenkins nos descubrió a la verdadera familia disfuncional del siglo pasado. Qué reparto, dios mío. Qué reparto.

'Los informáticos'

El humor británico se estaba haciendo esperar en esta lista, así que nada mejor que empezar con esta cuadrilla de tarados que tan buenas horas nos hizo pasar cuando llegaron a nuestras vidas, agárrate, hace 15 años. Richard Ayoade, Chris O'Dowd, Katherine Parkinson y Matt Berry (estrella de otra serie Top) nos enloquecieron con su mecánica de trabajo, sus colegas y las situaciones que se pueden dar en el ambiente laboral. Saltos por la ventana, incendios, moscas y un montón de preguntas sobre encender y apagar el router. Qué bien sientan las comedias británicas de plató.

'Space Force'

Es posible que no le hayamos dado el cariño que merece a la nueva colaboración entre Greg Daniels y Steve Carell (ambos creadores) tras la histórica 'The Office'. Su sitcom de aventuras espaciales en tierra se aproximan más a los que suele ofrecer Armando Iannucci que a sus aventuras en la empresa del papel, pero su reparto y un protagonista que resulta infalible cuando pierde los papeles hacen de la serie una buena inversión en risas.

'Paquita Salas'

Justo cuando nadie pensaba que podríamos tener una pequeña serie llena de mala uva ambientada en el mundillo de nuestras pantallas, no sé, a lo 'Extras', por poner un ejemplo, los Javis acertaron de lleno con la serie de la representante más cutre de nuestro audiovisual. Brays Efe, Belén Cuesta, Lidia San José y Yolanda Ramos están que se salen en una serie que empezó donde tocaba y terminó donde merecía. Fabulosa.

'El vecino'

Miguel Esteban y Raúl Navarro, dos de nuestros mejores creadores de comedia, adaptaban con salero el cómic de Santiago García y Pepo Pérez con una ambición, como suelen hacer ellos, de andar por casa. El talento cómico de Quim Gutiérrez se multiplica rodeado de un reparto de ensueño donde Adrián Pino roba la función. No andamos muy sobrados de este tipo de series en España, esperemos que con la próxima '¡García!', la adaptación de otro cómic de García, en este caso con Luis Bustos, tengan más paciencia en HBO. Aunque con Eugenio Mira yo creo que estamos en las mejores manos posibles.