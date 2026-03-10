Últimos días para ver en Netflix la mejor adaptación de una novela de Jane Austen. Un clásico imprescindible y reconfortante que no pasa de moda

Algunas películas se acaban convirtiendo en un lugar seguro, un sitio al que acudir cuando necesitamos algo reconfortante y para mí 'Orgullo y prejuicio' es una de ellas. La adaptación dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley convirtió la novela de Jane Austen en uno de los romances más recordados del cine contemporáneo.

Estrenada en 2005, la película captura con enorme sensibilidad la historia de Elizabeth Bennet y el señor Darcy, combinando el ingenio literario de Austen con una puesta en escena luminosa y profundamente romántica. A lo largo de los años se ha consolidado como una de las versiones favoritas de esta historia, gracias a su equilibrio entre ser fiel al espíritu del libro y su mirada contemporánea.

Algo clásico que sigue funcionando ahora

La gran virtud de la película está en cómo captura la relación entre Elizabeth Bennet y el señor Darcy. La interpretación de Knightley transmite perfectamente la inteligencia y el carácter independiente del personaje, mientras que Matthew Macfadyen construye un Darcy contenido, incómodo y profundamente romántico que ha terminado conquistando a toda una generación de espectadores.

Otro de los grandes atractivos es su puesta en escena. Joe Wright convierte los paisajes rurales ingleses, los bailes y las reuniones sociales en escenas llenas de movimiento y vida, apoyándose en una fotografía cálida y en un dinamismo que aporta una sensación de cercanía poco habitual en las adaptaciones de las historias de época.

Además, la película también destaca por su tono emocional. Sin renunciar al humor y la ironía de Austen, logra construir una historia romántica que percibimos de una forma íntima y sincera, con momentos tan icónicos como la primera declaración de Darcy bajo la lluvia o ese amanecer final que ya forma parte de la memoria colectiva del cine romántico.

Por todo eso y mucho más, 'Orgullo y prejuicio' sigue siendo una recomendación imprescindible para cualquiera que disfrute de las historias de amor bien contadas, los dramas de época o simplemente un película que apetece volver a ver cada cierto tiempo. Así que, la tienes pendiente, será mejor que te des prisa, porque dejará de estar disponible en el catálogo de Netflix el 14 de marzo.

